«And Just like That»: sexo, amistad y el amor que regresa

Desde el jueves 22 de junio, HBO Max retomó la historia de protagonistas de “Sexo en la ciudad” que ahora, con ellas rondando los cincuenta, se llama “And Just Like That”. Por suerte, Carrie Bradshaw y sus amigas, Miranda Hobbes y Charlotte York, no tienen que dar tantas explicaciones en este regreso ni sorprenderse tanto por la diversidad del mundo, como si hubieran estado congeladas durante el iempo que estuvieron fuera d elas pantallas. Ya no sienten la culpa que parecía inundarlas el año pasado, cuando ampliaron su círculo de amigas para que la serie no sólo retrasase a un grupo de mujeres ricas, heterosexuales y blancas de Manhattan. Ahora, el elenco rebosa de diversidad racial y sexual.



Del original les queda que sí, efectivamente, siguen siendo ricas, en exceso a decir verdad, porque pueden vestirse con vestidos de Vera Wang o de Valentino sin pestañear. Ya en “Sex and The City” original tenían ropa de marca, pero ahora parecen siempre a un paso de entrar a la pasarela de la semana de la Moda de Nueva York o a la Gala del Met, cosa que efectivamente hacen.



Además de la riqueza, la serie mantuvo otro ingrediente elemental: la amistad entre mujeres, que es la base de la historia que narran.



En ese punto, la serie se guarda un as bajo la manga que recién mostrará en agosto: el regreso de la querida Samantha Jones, que intepreta Kim Catrall, y que estuvo ausente en la primera temporada. Enemistada en la vida real con Sarah Jessica Parker, la actriz principal y productora de la serie, Catrall había asegurado que no iba a sumarse nunca más al cuarteto de amigas. Pero algo ocurrió. Y aunque ya adelantaron que no se las verá a las cuatro juntas, si filmó una escena, lejos de todas para tener presencia en esta entrega.



El otro ingrediente de esta temporada es que Carrie, después de transitar el duelo por la muerte de Mr. Big en el primer episodio de 2022, parece haber recuperado las ganas de encarar otra relación. Y en ese punto, la serie vuelve sobre aquello de ser soltero en la ciudad.



Para ese momento, también hay un gran golpe de efecto que los fanáticos agradecen: vuelve Aidan, uno de los novios más queridos de Carrie, interpretado por John Corbett. Y aunque también habrá que esperar para verlo hasta el episodio 7 (de los once que tiene esta temporada), el amor ya está en aire.