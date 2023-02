Menos de un año después de su último show en el Alto Valle, Rata Blanca vuelve a la región, ahora en e l marco de una intensa gira por casi todo el país que los mantendrá activos durante casi toda la primera mitad del año. El tour nacional de la banda liderada por el guitarrista Walter Giardino comenzará este jueves, en Regina; continuará el viernes y sábado (agotado) en Neuquén; y el domingo en Bariloche (ver aparte).

Tras aquel concierto en Fernández Oro, en junio pasado, Rata Blanca regresa al Alto Valle para una serie de shows que marcarán el comienzo de una larga serie de presentaciones a lo largo del todo el país, incluida la apertura de los shows de Mötley Crüe y Def Leppard, el jueves 9 de marzo, en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, en el marco de una gira mundial conjunta bautizada como “The World Tour”.

Rata Blanca se había mantenido activa hasta diciembre, momento en el que decidió descansar de los escenarios, aunque continuó trabajando en las nuevas canciones y diagramando la gira que comenzará el próximo jueves en Regina.

Cuando empezamos tenía muy claro que quería una banda muy fuerte. Siempre supe que lo más importante era la música y tener buenas performances». Walter Giardino

En una extensa charla telefónica con RÍO NEGRO, Giardino, considerado como uno de los mejores guitarristas de rock del país y de Latinoamérica, habló del momento que vive la banda y de lo que significa regresar al sur argentino, pero también del derrotero que transitó su banda y el lugar que ocupa en el siempre complejo y no menos conflictivo universo del heavy nacional.

“Empezamos el año así, de esta manera, tocando mucho y estamos muy contentos. El sur es uno de los lugares que más recordamos, fue parte de nuestra primea gira cuando éramos una banda en ascenso. El sur fue como nuestra primera gran gira y el inicio de algo que duró todos estos años” recuerda Giardino.

La primera gira de la banda, en 1989, llamada justamente “Rata Blanca Tour” para apoyar el lanzamiento del primer disco también llamado “Rata Blanca”. En aquella primera y lejana gira, la banda dio una serie de shows en la región entre noviembre y diciembre, en Bariloche, Neuquén (dos veces, aunque no seguidas), Viedma y Roca.

La revista Rolling Stone ubicó a Walter Giardino en el puesto N°14 en su lista de «Los 100 mejores guitarristas del rock argentino».

“Rata es un clásico”, afirma Giardino al preguntarle sobre el show que piensan ofrecer. Y es un clásico, no sólo por los más de 35años de recorrido casi ininterrumpidos, sino también por el corpus de hits y un cancionero sólido y coherente que le permite ofrecer shows consistentes.

Como toda banda de larga trayectoria y de hits radiales, Giardino sabe que ciertos temas siempre tienen que estar. A diferencia de muchos músicos que reniegan de aquellos hits reproducidos hasta el hartazgo, el guitarrista, autor de ellos, no tiene problemas con esa parte masiva y popular de su propia obra. “Me llevo bien con eso, uno no puede escapar de sus logros, ¿no? Lograr que canciones duren tanto tiempo y sean cantadas por varias generaciones es una satisfacción, un honor, una suerte a quien le toque como es el caso de Rata, más allá de la incomodidad que genera a veces, o generó en un tiempo, canciones que nos vinculaban con estilos que no era el de la banda”.

Giardino se refiere en este caso a “Mujer amante”, el tema que convirtió a Rata Blanca en una banda masiva como no lo había sido hasta ese momento ninguna banda heavy argentina. Incluido en “Magos, espadas y rosas” (1990), segundo disco de la banda, “Mujer amante” es una power ballad muy propia de las bandas de hard rock como Rainbow, Whitesnake, pero todo lo alejada que pueda estarlo de la estética característica del heavy nacional.

Por supuesto, las críticas de cierta parte del ambiente no tardaron en llegar. “‘Mujer amante’ era Rata Blanca, sí, pero Rata Blanca era mucho más que esa canción”, afirma Giardino. “En algún momento sí molestó porque fue ciertamente tendencioso todo aquello. Pero ahora estamos amigados con todas esas cosas, al menos yo. Creo que cuando ves disfrutar a la gente tenés que aceptarlo y disfrutarlo”.

Rata Blanca, hoy. Fernando Scarella (batería), Danilo Moschen (teclados), Giardino (guitarra), Adrián Barilari (voz)Pablo Motyczak (bajo).

“Mujer amante”, como suele suceder con los big hits, estuvo a punto de no suceder. Originalmente, solo la interpretaban en los ensayos y no iba a formar parte de “Magos, espadas y rosas” ya que contrastaba con el sonido característico de la banda, pero decidieron incluirla como relleno al ver que el álbum duraba menos de 40 minutos y, al editarse en vinilo, necesitaban un mínimo de 45.

“Cuando compuse ‘Mujer amante’, compuse una más de tantas canciones”, aclara Giardino. “Pero, quizás por alguna razón, gustó más que otras y generó un montón de cosas. Fue lado B del segundo corte. Entró porque… no sé, creímos que debía entrar y, mirá vos, fue el hit que finalmente resultó ser y hubiera sido mucha más injusto para la canción quedarse afuera, pero se desmarcó absolutamente e hizo que ‘Magos, espadas y rosas’ reventara. ‘La leyenda del hada y el mago’, que era el otro corte, había pegado muchísimo también, pero con ‘Mujer amante’ todo cambió”.

Rata Blanca surgió en 1985 de la unión dos ex V8, Walter Giardino y el baterista Gustavo Rowek. Tras una breve presencia en la banda Ricardo Iorio y Alberto Zamarbide, de la que fue expulsado porque sus composiciones no tenían nada que ver con las de V8 -“Iorio tenía en mente Motörhead y yo, Deep Purple”, diría Giardino años después-, el guitarrista y Rowek le dieron forma a una banda con una estética ligada al metal clásico, sonoridad radicalmente opuesta a la que habitaban el universo pesado local. “Era más musical con melodías, un heavy más canción”, le dirá el guitarrista a RÍO NEGRO.

¿En qué pensaba Giardino cuando pensaba en su nueva banda? “Yo creo que pensaba en el próximo paso y así llegué al primer disco y seguí así hasta hoy. Nunca pensé otra cosa. Y más que pensar era hacer. Cuando empezamos con esto tenía muy claro que quería una banda muy fuerte. Siempre supe que lo más importante era la música y tener buenas performances, que el grupo sonara bien y la intensidad de una banda de rock. Eso es lo que tenía por adelante cuando empezamos”.

Nunca tuve esos prejuicios y claro que me resultó difícil respeto del totalitarismo del heavy, tampoco me importó lo que se suponía que se esperaba de nosotros respecto de ciertos discursos y estereotipos del heavy". Walter Giardino.

De algún modo, Rata Blanca es el resultado de las muy variadas vertientes musicales que nutrieron a su fundador. criado en un hogar donde se escuchaba mucha música, Giardino comenzó su camino como guitarrista aprendiendo folclore, hasta que, cuando no, llegaron Los Beatles. En el medio también hubo mucho clásico, sobre todo Bach, Vivaldi y Paganini. “Tuve la suerte de criarme en una familia donde se escuchaba mucha música, nunca vi ningún género de costado ni consideré a unos inferiores a otros. Está claro que no podemos igualar la música clásica con la cumbia, y no le estamos faltando el respeto a las músicas populares que hacen bailar a la gente. Si a las tres de la mañana pones a Bach en una fiesta te van a putear un poco, ¿no? (risas) Nunca tuve esos prejuicios y claro que me resultó difícil respeto del totalitarismo del heavy, tampoco me importó lo que se suponía que se esperaba de nosotros respecto de ciertos discursos y estereotipos del heavy”.

Giardino describe a Rata Blanca como una banda de hard rock y eso lo que cree que la sacó del contexto del heavy argentino. También cree que justamente eso lo que la ayudó a crecer “porque el heavy muchas veces se termina mordiendo la cola en cuestiones totalmente irrelevante y decís ‘relajante, hagamos buena música’”.

