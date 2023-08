Massacre llega este sábado a Neuquén: la banda de la vanguardia eterna

Los Massacre siempre están. Aunque no los veamos poco y nos los escuchemos tanto, al menos no tanto como creemos, ellos, los Massacre, siempre están. Siempre estuvieron y, qué duda (nos) cabe, seguirán estando allí donde sabemos que están, antes under, ahora no tanto, y, cada tanto, mainstream. Como ahora, que vienen de estallar un Gran Rex, que estrenaron música nueva, “Ella va”/”La Cita”, un single editado a la vieja usanza, con lado A y Lado B, en vinilo y solo después digital. Dos canciones que serán parte de “Nueve” su inminente noveno disco de estudio que los hará más mainstream aún. Pero sólo por un rato. Luego volverán al modo under. Porque, se sabe, en Massacre, under y mainstream son dos conceptos relativos.



Massacre va a estar este fin de semana en Neuquén, más precisamente este sábado 19 en el Club Pacífico, en el marco del segundo Blend Fest, el festival que fusiona música, producciones audiovisuales, arte gráfico, fotografía y gastronomía, donde compartirá escenario con los locales Sittah y El Peligro de los Vientos; Holms y Terapia.

Massacre en el Gran Rex, el 19 de mayo pasado. (Foto: Rolando Andrade Stracuzzi/Clarín)



La banda liderada por Walas, acaso una de las figuras más interesantes del rock & pop argentino y por cierto uno de sus mejores cantantes, está a punto de sacar su esperado nuevo disco de estudio, tras “Biblia Ovni” editado en un ya lejano 2015 (¿quién sabe ya qué país éramos entonces?). Ocho años después, Massacre está listo para volver al ruedo del mainstream que suele aparecer cada vez que hay disco nuevo y del que, en el caso de “Nueve”, el nuevo disco en cuestión, también conocemos, “Mariposa”, la bellísima canción editada en junio de 2021 y producida por Gustavo Santaolalla, quien también aporta voces y guitarras. De esto, de por qué Santaolalla no es el único productor de “Nueve”, de cómo fue hecho “Nueve” y de qué está hecha su letra y música, habló Walas con Diario RÍO NEGRO.

“Terminamos de grabar el disco del cual sacamos un single en vinilo y en plataformas, Ella va y La cita”, resume el cantante nacido hace 57 años en Buenos Aires bajo el nombre de Guillermo Cidade. “Por el lado del vivo, hicimos un show en el Gran Rex a mediados de mayo y salimos de gira por el país. Si bien estamos presentando ese show del Gran Rex, para esta ocasión en Neuquén pusimos un poco más de clásicos, además de estar presentando los tres de los temas nuevos del disco, algunos covers, más los bises que sean necesarios”.

Los Massacre, al natural.



Respecto del disco, comentó que ya está terminado después de mucho trabajo. “Nueve” es toda una novedad para los Massacre, ya que se trata de un disco hecho con tres productores diferentes y de manera planificada. “Un tríptico”, en palabras de Walas, donde cada productor tuvo a cargo tres canciones. De las tres de Gustavo Santaolalla, de quien no hay mucho por decir que ya no se sepa, conocimos la psicodélica “Mariposa”.



De Héctor Castillo, productor de vastísima trayectoria internacional, entre otros lo fue de “Fuerza Natural”, de Gustavo Cerati, fue de quien más conocimos, ya que produjo “Ella va/La cita”. En cambio del tercer productor sabremos cuando salga el disco. Se trata de Federico «Fico» Piscorz, nada menos que el guitarrista de Massacre, esta vez en su doble rol de músico y productor de la banda.

El derrotero de “Nueve”, que fue pensado, escrito, compuesto y producido en pandemia, y ya contará Walas sus efectos en el disco, comenzó, por pedido de Santaolalla, en el estudio Romaphonic, de Buenos Aires. Después, se fueron diez días a Texas, donde se instalaron en los extraordinarios estudios Sonic Ranch para grabar la parte Castillo del disco; y terminar en los estudios Panda de Buenos Aires.



¿Por qué tres productores? Por pura experimentación, responde Walas. “Nos gustó experimentar con las diferencias de sonido, de texturas, con lo que cada uno de ellos nos pudiera dar. Después de trabajar con un solo productor como fue Juanchi Baleiron o con Afredo Toth y Gustavo Guyot, queríamos probar con alguien como Héctor Castillo y con Santaolalla, con quien tenemos una amistad”.



La amistad con Santaolalla a la que Walas hace referencia comenzó un buen tiempo y la conexión fue mucho más que musical. Encontraron interés comunes en asuntos como lo extradimensional, los fenómenos paranormales y el conspiracionismo. “De él aprendí a definir eso como física cuántica”, reconoce. “Entonces, una noche, cenando en casa con él se nos ocurrió que nos podía producir y puedo decir que se cumplió el sueño del pibe”.

En ese encuentro entre vinos y paella, aparecieron los discos. “Se puso a revolver mis discos, en un momento le puse música mía a pedido de él. Le hice escuchar discos viejos de Massacre, hablamos y quedó dando vueltas la idea de que podía producirnos”. El sueño cumplido del pibe son las tres canciones que aparecerán en “Nueve” y de la que solo se conoce “Mariposa”.



El disco, con tres productores diferentes, es, en palabras del propio Walas, “recontra ecléctico, es más tenemos que ver cómo administramos los temas, si por productores o medio al azar porque tenemos que pensar en su versión en vinilo. Es un disco que va a tener 9 canciones, por lo que irán cinco de un lado y cuatro del otro, tenemos que ver las duraciones de las canciones porque algunas son muy largas, psicopdelicas, sinfónicas, progresivas, hay de todos”.

¿Cómo es cada fase? Cuenta Walas: la fase Santaolalla es más psicodélica, el tocó y cantó, me pidió si podía meter voces y guitarras y por supuesto que le dije que sí. La fase de Texas es completamente desértica, mucho más desértico el sonido, se ve que nos influyó el lugar porque logramos un sonido más de ruta desertico. Y la fase de Piskorz es mucho más experimental con tres canciones que están buenísimas”.

Este disco tiene muchos himnos a la nueva espiritualidad». Walas, voz líder de Massacre



Cómo llegó el guitarrista de Massacre a ser productor de un disco de su propia banda fue tras una propuesta de sus propio compañeros. “El se fue encumbrando, paralelamente a tocar en Masacre como DJ y como productor. La verdad es que viene produciendo cada vez mejor hasta el punto de haberse ganado el honor de estar en este podio de productores con ganadores de Grammys y de Oscar como son Castillo y Santaolalla. Pusimos en sus manos la confianza para que nos produzca y fue el más exigente de todos”.

Sobre el material de lo que está hecho “Nueve”, destaca Walas: “Este disco tiene muchos himnos a la nueva espiritualidad, tiene canciones como ‘Medusa lunar’ y ‘La máquina del tiempo’, incluso ‘Mariposa’. Tiene mucho de física cuántica, muchas de las cosas que nos gustan con Gustavo Santaolalla, tiene mucho de fenómeno ovni, de lo paranormal y lo paradimensional, estamos recontentos con el disco”.

Walas, en el Gran Rex, el 19 de mayo pasado.



“Nueve” fue concebido, escrito y compuesto en pandemia con mucho trabajo colectivo, pero remoto a la vez, como fue todo aquello que hoy parece ciertamente lejano y no lo es tanto. “Hubo mucho trabajo a distancia nos matábamos con celulares, auriculares, pasándonos ideas, trabajando mucho al modo ‘hazlo tu mismo’, inventando cosas para poder grabar, algunos con equipos rebuenos en sus casas, otros con cosas más vintage y celulares y auriculares, pero nos acomodamos muy bien cada uno por su lado”.

Mientras algunos tenían Pro Tools en sus casas , Walas trabajó en modo vintage con lo que tuvo a mano y así fue como le mandó su trabajo a Santaolalla. “Yo con órganos y guitarras de los 60 y 70, todo muy vintage era lo mío y me las ingeniaba para poder mandar cosas grabadas directamente con el celular, hay demos que le pasamos a Santaolalla que son directamente grabadas con el celular”.