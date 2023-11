¿Qué veo?: «Asesinato en el fin del mundo, una de detectives,con IA incluída

Las series de detectives que incluyen el encierro de ocho personas en un lugar en el que ocurre un asesinato misterioso no son nuevas. Y sin embargo, hay algo que huele a nuevo en “Asesinato en el fin del mundo”, la flamante propuesta de Star +, que ya tiene disponibles tres de los siete capítulos que tendrá la entrega de los mismos responsables de “The OA”, Zal Batmanglij y Brit Marling.



Protagonizada por Emma Corrin, la actriz que hizo de la joven Lady Di en la anterior temporada de “The Crown”, la historia sigue a su personaje, Derby Heart, una chica que parece frágil y ensimismada en su mundo, tímida y outsider, pero que es una muy eficaz hacker y sobre todo, una especialista en detectar anomalías en las escenas del crimen.



La serie se mueve en dos dimensiones. Una actual y otra que repasa su vida. “Asesinato en el fin del mundo” arranca con Darby que asiste a la presentación de su libro, “La desconocida del aro de plata”, todo un boom editorial dentro del universo de los “crímenes verdaderos”.



En la lectura y presentación del libro, ella misma revela la gestación de su escritura. Darby es hija de un médico forense que, como no tenía con quién dejarla de pequeña (es evidente que su madre no está o ha muerto) la lleva consigo a cada investigación y así, desde pequeña, no sólo se ha tomado con relativa familiaridad el mundo de los asesinados sino también la lectura del cadáver para encontrar allí las respuestas que faltan. Es eso lo que la conduce, con su curiosidad y habilidades a cuestas, a ir detrás de un asesino serial.



Toda esta investigación que narra Darby, la hace junto a quien era su novio en ese momento, Bill (Harris Dickinson), otro aficionado al true crime a quien conoce de manera virtual y juntos forman una pareja de investigadores amateurs. Pero han dejado de verse. Y no sólo eso, Bill se ha transformado en Colmillo, un excéntrico artista callejero con modales de poeta maldito.



Tras la presentación, Darby recibe la invitación de un gurú de la tecnología, Andy Ronson (Clive Owen) y de su esposa, Lee Anderson (Brit Marling), una ex hacker a la que Darby admira, para participar de un retiro en un hotel de lujo en algún lugar que ninguno de los invitados sabrá hasta la hora de la llegada. Ronson invita a científicos, inventores, activistas ecológicos y artistas para reflexionar sobre el mundo que se avecina, signado por cataclismos climáticos, y distopías tecnológicas. El lugar elegido es Islandia, y más precisamente un hotel hiper tecnológico en el medio de la nada blanca que lo rodea.

La primera sorpresa es que, entre los invitados está Bill. La segunda sorpresa es que entre los invitados habrá un asesinato.



Aunque la fórmula parezca un tanto repetida y además antiquísima, la verdad es que la serie tiene un ritmo que sostiene la intriga, y la tensión al menos hasta el capítulo tres que es que puede verse hasta ahora (el resto se irán agregando de a uno martes a martes). Y además, “Asesinato en el fin del mundo”, tiene algunas vueltas de tuerca extras.



En primer lugar, que la trama de la intriga en Islandia va y vuelve hacia una historia de amor del pasado, que ocurre en lugar muy distinto, los Estados Unidos con sus moteles de ruta, más grises y polvorientos. “Queríamos entrelazar dos géneros, está el clásico quién lo hizo, pero también la historia de orígenes de Darby, que en realidad es una historia de amor y un road trip mientras ella y Bill viajan por el oeste de Estados Unidos, dos detectives aficionados lidiando con un caso sin resolver y lo que ocurre con ellos mientras hacen ese viaje juntos”, describe Marling, uno de los dos autores de la serie.



La otra vuelta de tuerca es el agregado de la Inteligencia Artificial. El hotel en el que transcurre la acción actual, en Islandia, permite que cada huésped tenga un asistente personal que se ejecuta por voz y que en este caso en particular puede funcionar como una ayuda extra para Darby, excepto que luego veamos que eso mismo que ayuda puede traicionar.



Como sea, es una de esas series que logran mantener la atención y la tensión, que está bien actuada y que en las ideas y vueltas entre el presente y el pasado va desarrollando personajes, tramas y un misterio que crece.