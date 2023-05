«Recursos inhumanos», la imperdible serie de Netflix en la brilla Eric Cantona

“Recursos Inhumanos”, la miniserie de seis capítulos estrenada en 2020, y que forma parte de las joyas (no tan) ocultas de Netflix.

Eric Cantona se retiró del fútbol demasiado pronto. Leyenda del Manchester United y uno de los más talentosos de su tiempo, dejó de jugar, por decisión propia, a los 30 años. A Alain Delambre, en cambio, lo retiraron contra su voluntad cuando aún tenía mucho para dar. Alain Delambre no fue futbolista ni mucho menos una leyenda. En cambio, Cantona fue Delambre.



Alain Delambre tiene 57 años y hace seis que está desocupado. Durante 25 años fue director de Recursos Humanos de una importante empresa que resolvió despedirlo como acto reflejo de las políticas neoliberales en el mundo del trabajo.

Eric Cantona, tan destacado como sorprendente actor desde su retiro como futbolista, se pone en la piel de Delambre en “Recursos Inhumanos”, la miniserie de seis capítulos estrenada en 2020, y que forma parte de las joyas (no tan) ocultas de Netflix.

Basada en la novela homónima de Pierre Lemaitre, quien participó como guionista de la serie, “Recursos Inhumanos” narra el derrotero de un hombre desempleado a la edad en la que quedarse sin trabajo se puede convertir en un drama de consecuencias impensadas.



Casado con Nicole (la no menos brillante Suzanne Clément) una mujer que ama y padre de dos hijas, una de ellas a punto de dar a luz a su primer nieto y la otra, una abogada que será determinante en lo que le espera en su vida (y a la serie), Delambre se enfrenta a la humillación de los trabajos temporarios y mal pagos a una edad en la que, supone, debería estar disfrutando de una vida que está a punto de no tener. Hasta que una inesperada oportunidad laboral le abre una puerta para volver a ser un hombre con trabajo, a esta altura su mayor obsesión. Esa puerta abierta -y que él decide atravesar- le cambiará la vida de un modo impensado. “¿En qué te has convertido?”, le pregunta su esposa, acaso sospechando lo que vendrá. “En un tipo con trabajo”, le responde su esposo.



La serie comienza con Delambre en primerísimo primer plano y diciéndonos mirando a cámara: “Nunca fui violento. Ni quise matar a nadie. Algún arrebate de ira cada tanto, como todo el mundo, pero nada como esto…” Es tan cercano el plano que no permite ver mucho más que su rostro y sus hombros descubiertos por una remera musculosa, pero resulta evidente que Delambre está preso, por cómo luce y por lo que dice. Y por cómo lo dice, claro.



Delambre es un hombre de carácter que los años de desempleo lo han tornado irascible y cada vez menos tolerante con propios y ajenos. Su coartada siempre será la misma: la falta de trabajo y sus consecuencias. A todos acusará de pensar como “personas con trabajo” y se justificará diciendo que así son las cosas cuando no se tiene trabajo. “El desempleo no lo justifica todo”, le advertirá Nicole. “Eso cree quien tiene trabajo”, le devolverá Alain.

Cantona, al menos el que conocimos como futbolista, encontró en el personaje de Delambre uno hecho a su medida: ambos se asumen como un volcán de erupción inminente. De mecha demasiado corta, todo en sus manos, las de ambos, parece a punto de estallar. Y estalla. Cantona revoleando la tristemente célebre patada voladora a un hincha del Crystal Palace que lo insultaba y Delambre tomando de rehenes, a punta de pistola, a un grupo de altos ejecutivos durante un extraño juego de roles en el marco de una estrategia de recursos humanos de la empresa.



Pero que el personaje de Delambre se parezca a Cantona no significa que Cantona haga de Cantona. El exfutbolista, ganador de cuatro Premier Leagues con Manchester United, supo construir un Delambre creíble aunque lleve su rostro de estrella del fútbol. Delambre es un tipo difícil, pero vulnerable ante situaciones extremas de la vida, como puede ser para una persona común como Delambre habitar una cárcel pesada como la que habitará durante casi toda serie.

“Recursos Inhumanos” muestra la peor cara del mundo del trabajo actual y lo que las personas aceptan hacer para ser parte porque, como dirá Delambre, sin trabajo no hay vida. Delambre tendrá trabajo, pero a cambio de qué vida. Al final de la serie, una pregunta se (nos) impone: ¿quién era realmente Alain Delambre? ¿Lo conocimos realmente? ¿Sabía Nicole con quién estuvo casada todo este tiempo? ¿Puede el desempleo convertir una persona como lo hizo con Delambre? ¿Qué clase de encargado de Recursos Humanos fue en su tiempo? Todas preguntas que nos enrostra la brillante actuación de Eric Cantona.

Bonus track: Eric Cantona, leyenda del Manchester United, protagoniza «Once», el hit de Liam Gallagher, fanático del… Manchester City.