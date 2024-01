La artista chilena que hace covers de animé y se presentaen el Otaku-Con de Bariloche

Ocho años atrás, la cantante chilena Simone Anisinger se proponía un desafío: incursionar en la música del animé. Hoy, tiene más de 230 canciones que se difunden por You Tube y Spotify.

Anisinger canta, mientras que el músico, compositor y tecladista Nicolás Quinteros se ocupa de los arreglos musicales. Se presenta el domingo, a las 15, en el estadio Bomberos Voluntarios (sede de la convención).



“Empecé haciendo covers de animé. No canto en japonés. Hago la traducción al español. Es un trabajo de investigación fuerte porque trato de adaptarlos lo mejor posible al español”, contó la mujer de 38 años.

Dijo que si bien la mayoría de las canciones están en japonés, los clásicos antiguos tienen una versión en español.



Sin embargo, aclaró, la adaptación no tiene relación alguna con lo que dice la letra. Cuando eso sucede, se aboca a readaptar la letra.



En marzo del 2016 subió el primer video al canal de You Tube. Comenzó con 10 mil suscriptores mensuales y a los dos años llegó a los 100 mil.



“En un principio, no tenía ninguna expectativa con el canal de YouTube más que hacer la música que me gusta. De pronto, empezaron a invitarnos a la televisión, a la radio, a conciertos. Hubo un giro que no estaba contemplado. Pude compartir escenario con Ricado Silva, Aaron Montalvo y Adrián Barba, los cantantes oficiales de las series que veíamos cuando éramos chicos”, relató Anisinger que, además de cantante, es cineasta y locutora.



Destacó la participación en varios conciertos con orquesta, como el Dragon Ball Sinfónico, Pegasus Symphony y Robotech.





¿Cómo define a la música del animé? La describe como “enérgica, intensa y con toques épicos”.

“Al principio, hacíamos propuestas musicales. Si la canción original estaba en estilo rockero, le hacíamos arreglos de balada, con piano y voz. La idea era hacer un aporte a lo que ya existía dándole un aire nuevo.

Así pasamos por distintos estilos, desde balada, jazz, góspel, swing, rock. Nos salimos del formato original pero respetando la melodía original”, señaló.



A partir de la pandemia, los arreglos se dejaron a un lado porque empezaron a subir un mayor volumen de covers. “De un cover mensual pasamos a ocho. No había mucho tiempo para hacer propuestas artísticas. La idea era sacar harto contenido para la gente que lo estaba pasando mal y quería distraerse. Mucha gente nos pedía canciones”, reconoció.



Durante la pandemia, Anisinger y Quinteros fueron invitados a participar del festival Miami Sci-fi Film Festival en Miami. En esa ocasión, la temática era Robotech. “Cuando encontraron nuestras versiones de Robotech nos pidieron pasar nuestros videos en el festival”, mencionó orgullosa.



Advierte que el mundo de la música de animé es muy competitivo. “De todos modos, nuestro foco está en los animé de los ochenta y noventa. Estamos más enfocados en la nostalgia millenian porque nacimos en los años 80. Cuando empezamos el proyecto, lo que nos diferenció de otros cantantes de animé, es que lo hicimos a nivel más profesional. Vinimos a subir la vara con la producción de video. Es bonito ver cómo mucho de esos cantantes empezaron a subir el nivel de los videos”, dijo.



¿Cuál es el desafío para este año? Los covers quedarán atrás a favor de una propuesta de música original. “Estamos trabajando en la letra y nos falta sentarnos a pensar en la estrategia. Queremos volcar todo nuestro profesionalismo y creatividad”, concluyó.