A pesar de las dudas, aprueban el convenio por la cesión de la avenida Bustillo al Municipio de Bariloche

La avenida Exequiel Bustillo tiene 24 kilómetros de extensión y comunica el centro c con el Hotel Llao Llao, en el oeste del ejido de Bariloche. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

Tras un intenso debate, el oficialismo logró este jueves, con el apoyo de sus aliados, sancionar el proyecto de ordenanza que aprueba el convenio de cesión de la exRuta Nacional 237 tramo avenida Exequiel Bustillo a la Municipalidad de Bariloche.



En consecuencia, el municipio se hará cargo del mantenimiento y de las obras que en el futuro demanda la estratégica avenida Bustillo, que tiene 24 kilómetros de extensión y conecta el centro de la ciudad con la zona oeste. De hecho, culmina en el Hotel Llao Llao.

El proyecto reunió ocho votos a favor y dos en contra. Pero el oficialismo tuvo que remar bastante. Recién tras un prolongado cuarto intermedio obtuvo los votos que faltaban.

“Es una avenida clave para la conectividad de la ciudad, para la actividad turística y para miles de residentes que la usan a diariamente. Acompañar este convenio es dar un paso concreto para que Bariloche tenga las herramientras necesarias para mejorar y poner en valor la avenida Bustillo”, argumentó el presidente del Concejo Municipal, el oficialista Gerardo Del Río.

“Esto le va a salir mucha plata a los vecinos de Bariloche”, planteó Villalba. “¿Con qué fondos van a realizar el bacheo, el asfaltado, la luminaria, la seguridad de la señal ética de los 24 kilómetros de la avenida Bustillo?, preguntó. “Sabé con qué fondos. Con la tasa que nos van a subir a nosotros todos los meses como ya lo están haciendo”, afirmó el concejal de la oposición.

Villalba sostuvo que la población de Bariloche es la que más aporta a la recaudación provincial por el pago de impuestos, pero recibe una muy baja coparticipación de la Provincia. Propuso que el municipio debería percibir el Impuesto al Automotor, como ocurre en otros municipios del país.

¿La Provincia aporta fondos?

“Hay falta de precisión de lo que implica esta cesión. Si va a haber un aporte o no de la Provincia.

No tengo ni un solo dato de cuánto va a salir tener la avenida Bustillo en condiciones. No es la forma de trabajar”, advirtió la concejal Julieta Wallace, del bloque Incluyendo Bariloche. “Están pasando cosas en este municipio que son insólitas”, sostuvo. Y se excuso de seguir en la sesión porque tenía que retirarse.

La concejal de Nos Une, Roxana Ferreyra, planteó dudas en el mismo sentido. “Acá no dice nada de cuánto aporte va a ser la Provincia para el mantenimiento de la Bustillo”, señaló. “¿Con qué ingresos contamos? Eso no está claro”, planteó.

“Esta gestión no va a estar toda la vida va a venir otra y otra y le estamos dejando una herencia que no sabemos si la va a poder cumplir o un endeudamiento”, afirmó Ferreyra.

El municipio tiene su planta de asfalto

El concejal de Juntos Somos Río Negro Juan Pablo Ferrari recordó que el convenio tiene que lograr el aval de la Legislatura provincial para que entre en vigencia. Y destacó que el municipio cuenta con la planta de asfalto.

En el debate fue clave el cambio de postura de la concejal de Juntos Somos Río Negro, Laura Totonelli, quien había adelantado su voto en contra tras señalar una serie de inconsistencias en el convenio.

Aseveró que, según el artículo cuatro del proyecto, “el municipio asume de manera exclusiva la responsabilidad civil, administrativa y patrimonial derivada de acciones de tránsito, daños a personas o bienes, deficiencias de conservación, problemas de señalización o de control vial”.

Y alertó: “A partir der esta transferencia cualquier reclamo por daños podría dirigirse contra el municipio”.

Observó que el articulo cinco “obliga al municipio a mantener totalmente indemne a la Provincia” ante eventuales condenas o acuerdos judiciales.

Dudas en torno al convenio

Totonelli mencionó además la falta de transferencia de recursos. “No está claro un financiamiento constante”, indicó. Y recordó el alto costo de mantenimiento de la avenida Bustillo, la repavimentación, bacheo, demarcación, limpieza de banquinas, drenajes y remoción de hielo y nieve.

La concejal de Juntos advirtió que falta en el convenio el inventario técnico, de bienes, el estado de conservación, informe estructural, la auditoría técnica y la valuación patrimonial. “Bariloche acepta en el estado de uso y conservación en el que se encuentra” la avenida Bustillo. “Es muy dificil sin una auditoria previa saber con qué costos nos vamos a enfrentar más adelante”, aseguró.

“No podemos nosotros desde Bariloche asumir obligaciones y responsabilidades ilimitadas sin diagnóstico, sin una identificación concreta de qué es lo que estamos queriendo asumir”. Y adelantó su voto negativo. Pero tras un cuarto intermedio cambió su visión del asunto.

Un artículo para salvar el proyecto

“Estuvimos trabajando en la redacción de un artículo que pueda significar una salvaguarda de las cuestiones que mencioné”, explicó.

Y Totonelli leyó el artículo que se añadió al proyecto. “El Ejecutivo municipal gestionará y requerirá formalmente ante los organismos competentes y en un plazo no mayor a los 90 días la remisión de la documentación e información necesaria para la administración de la avenida Bustillo”.

Dijo que incluirá el “inventario técnico actualizado de la infraestructura transferida, informes de procesos judiciales, reclamos administrativos o contingencias vinculadas al corredor, identificación de eventuales reclamos o situaciones preexistentes que pudieran generar responsabilidades futuras y informes sobre el estado de las gestiones administrativas pendientes ante la Dirección Nacional de Vialidad”.