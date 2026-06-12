Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, en un operativo de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas estadounidenses abatieron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump informó que la operación fue ejecutada por el Comando Sur y que contó con coordinación de autoridades venezolanas. Según el mandatario, se trató de un “ataque rápido y letal” que terminó con la muerte del jefe de la banda criminal.

🔴 #URGENTE | Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo en Venezuela en el que murió Héctor "Niño Guerrero", líder de la organización criminal Tren de Aragua. pic.twitter.com/BOIRJ4GsUr — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 13, 2026

“Niño Guerrero”, de 43 años, era considerado el máximo referente del Tren de Aragua, una organización nacida en Venezuela que extendió sus actividades a distintos países de América Latina y que Estados Unidos catalogó como organización terrorista.

De acuerdo con Trump, el operativo eliminó al principal líder de la estructura criminal, sobre quien pesaban acusaciones por asociación ilícita, crimen organizado y otros delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo. El Departamento de Estado estadounidense había ofrecido previamente una recompensa millonaria por información que permitiera su captura.

En su mensaje, el presidente norteamericano sostuvo que la operación fue realizada en coordinación con autoridades venezolanas, aunque no precisó el lugar exacto donde se desarrolló el procedimiento. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Venezuela sobre el hecho.

Trump también aprovechó el anuncio para cuestionar la política migratoria de su antecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó por permitir el ingreso de organizaciones criminales al territorio estadounidense.

El anuncio se produjo mientras se disputaba el partido entre la selección de Estados Unidos y Paraguay por la Copa del Mundo, y generó una fuerte repercusión internacional debido al impacto que el Tren de Aragua ha tenido en distintos países de la región.