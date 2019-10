Es engañoso el posteo que habla sobre la posición de las hijas de Vidal ante la legalización del aborto

Luego de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se mostrara en la marcha de Juntos por el Cambio del último sábado con un pañuelo celeste (símbolo de los grupos que se oponen a la legalización del aborto en la Argentina), circula en Twitter una publicación en la que se ven dos imágenes de la mandataria provincial en diferentes entrevistas televisivas. La primera imagen es del canal Todo Noticias y tiene el siguiente graph: “En casa hablamos del tema del aborto, mis hijas comparten mi opinión en contra”. La segunda foto es de Canal 9 y está acompañada con este graph: “Mis hijas están a favor de la legalización del aborto”.

“Las hijas de Vidal están a favor y en contra del aborto, a la vez”, dice el tuit que se hizo viral, con más de 3,5 mil retuits y más de 16 mil “Me gusta”, y que compara dos entrevistas. Otro tuit, que usa las mismas imágenes, fue acompañado con el siguiente texto: “Estas son mis hijas. Si no les gustan, tengo otras”. Esta segunda publicación tuvo más de 3 mil retuits y casi 15 mil “Me gusta”.

Pero, ¿Vidal dijo efectivamente eso que aparece en los graphs? Sí. Y, ¿ambas entrevistas son de la misma época? No.

¿Qué dijo Vidal sobre la legalización del aborto?

La primera foto es de una nota que dio Vidal en en el programa “Código Político” de TN -en ese momento conducido por los periodistas Julio Blanck y Eduardo Van der Kooy- el 19 de abril de 2018, una semana después de que la Cámara de Diputados de la Nación comenzara el debate del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en comisión y dos meses antes de la Cámara baja le diera media sanción que luego el Senado rechazó. En cambio, la segunda, es de julio de 2019 en el programa “Nada Personal”, que conduce Viviana Canosa en Canal 9.

Ambas entrevistas existieron: en la primera la Gobernadora afirmó que sus hijas se oponían a la legalización del aborto, mientras que en la segunda dice lo contrario. Sin embargo, las entrevistas no son del mismo período: la primera fue en abril de 2018 y la segunda es de julio último.

Reverso consultó al equipo de Prensa de la Gobernación bonaerense. Desde allí compartieron una entrevista que realizó la funcionaria el 21 de octubre último en “4 D” -programa conducido por Luis Majul- en canal A24 en la cual se refirió a este tema (ver acá).

En esa nota la Gobernadora ratificó su posición en contra de la legalización del aborto: “No es la primera vez que se me ve con un pañuelo celeste. Mi posición en relación al aborto es una pregunta que me han hecho a lo largo de muchos años, y siempre he sostenido una posición coherente”.

“En el caso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no es muy relevante qué piense el Gobernador, más allá de ser honesto y decirlo en una campaña electoral. No es muy relevante porque a mí como Gobernadora en estos cuatros años y en los próximos cuatro no me va a tocar decidir, ni votar, sobre la despenalización del aborto, me va a tocar aplicar la ley así que lo que decida el Congreso, como funcionaria responsable y que cumple la ley, lo voy a aplicar”, aseguró.

Qué establece el protocolo de la Provincia

En 2016, durante el primer año de gestión de Vidal como Gobernadora, el Ministerio de Salud de la provincia emitió una resolución para adherir al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación a partir del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero, la resolución del Ministerio, entonces a cargo de Zulma Ortiz, no se publicó en el Boletín Oficial provincial (el procedimiento administrativo para que una resolución se convierta en ley). Luego, la Gobernadora bonaerense dijo que la Provincia mantendría su propio protocolo, creado en 2012 durante la gestión de Daniel Scioli, y así dio marcha atrás a la resolución creada por Ortiz, lo que provocó que la provincia no se sume al protocolo de la Nación.

Según un informe presentado en 2018 en el Senado por el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, efectivamente la provincia tiene un protocolo propio que sigue vigente hasta la actualidad. Esto fue confirmado también por el Ministerio de Salud bonaerense a Reverso.

Sin embargo, el “Protocolo de atención integral de los abortos no punibles” de la provincia es más restrictivo que el nacional porque limita el acceso a la práctica, entre otras cosas porque establece una consulta con un equipo interdisciplinario para que se defina si una mujer puede o no interrumpir su embarazo. A nivel nacional, sólo se necesita una declaración de la mujer embarazada para que pueda acceder a esta práctica en caso de violación o si peligra la salud de la mujer (en este último caso un médico debe constatar dicho peligro).

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

