Es falso que Alberto Fernández anunció un default, aunque sí dijo que “el dólar está retrasado”

- Circula en Twitter un mensaje viral que señala que el precandidato del Frente de Todos anunció “un default” y que “el dólar a $44 es regalado”.



- Sin embargo, según señalaron economistas de todos los sectores y su principal asesor económico, Fernández no aludió a una cesación de pagos, sino a bajar las tasas de las Letras de Liquidez del Banco Central.



- En el tuit también se afirma que el ex jefe de Gabinete dijo “que el dólar a $44 es regalado”. Si bien no dijo ese textual, el precandidato señaló que la divisa “está retrasada” y que se necesita tener “un dólar competitivo”.

Circula en Twitter un texto en el que se afirma que el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, “acaba de anunciar un default”, así como que el “dólar a 44 es regalado”. El mensaje hace alusión a la entrevista que el ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación (2003-2008) concedió al canal El Destape TV el último domingo.

El tuit, publicado el mismo domingo, cuenta con 1.600 retuits y casi 4.000 “Me gusta”, de acuerdo con los datos de Twitter. Según pudo chequear Reverso, una de las aseveraciones, la referida al default, no fue dicha por el candidato; la otra, referida al dólar sí lo fue.

El origen de la desinformación sobre “defaultear”

En la entrevista del 28 de julio pasado, Roberto Navarro -conductor del programa “El Destape”- preguntó a Fernández cuál sería la fuente de financiamiento de los miles de millones de pesos que implicaría aumentar un 20% las jubilaciones a partir del 10 de diciembre de 2019, tal como había anunciado él minutos antes durante el reportaje.

Al repasar la entrevista, se puede escuchar que el precandidato contestó: “Vamos a dejar de pagar los intereses de Leliq [N. de R: Letras de Liquidez del Banco Central de la República Argentina] que está pagando la Argentina todos los días” (también se puede ver y escuchar esto en el minuto 28 de la entrevista original).

Una Letra de Liquidez del Banco Central (Leliq) es como un bono o un préstamo que toma el Banco Central con los bancos por una semana. A diferencia de las Letras del Banco Central (Lebac), que las podía adquirir cualquier persona, las Leliq sólo están disponibles para las entidades financieras. Con las Leliq el Gobierno se propuso un objetivo monetario: ofrecer tasas elevadas, que les permiten a los bancos ofrecer tasas de depósito (plazos fijos, por ejemplo), desalentar la compra de dólares y mantener la cantidad de dinero que circula en el país, con la meta de no generar inflación con la emisión de más dinero, como se explica acá.

Luego de que Fernández diera la entrevista, el diario Clarín publicó un tuit con la palabra “defaultear”: “Alberto Fernández anunció que, si gana, va a defaultear los intereses de las Leliq para financiar el aumento de jubilaciones”. Finalmente, Clarín cambió el título de la nota y dejó: “Alberto Fernández anunció que, si gana, va a dejar de pagar los intereses de las Leliq para financiar el aumento de jubilaciones”.

Sin embargo, y a pesar de que Fernández no mencionó la palabra “defaultear” (anglicismo equivalente a “impago, suspensión de pagos, cese o cesación de pagos”, según la Fundéu, una institución española que impulsa el buen uso de nuestro idioma), economistas de todos los sectores señalaron que el titular del diario que luego se viralizó en redes era falso.

Eduardo Levy Yeyati, economista de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y ex coordinador del Programa Argentina 2030 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dijo en Twitter: “[Alberto] dijo literalmente dejar de pagar ‘los intereses de leliq que está pagando el banco central’ (sic). La expresión no es buena y el timing es incierto (es de esperar que las tasas bajen después de las elecciones), pero el término default es una invitación innecesaria al pánico”. Y, además, agregó ante la pregunta de un usuario si dejar de pagar intereses no es lo mismo que “defaultear”: “En castellano, si decís ‘no quiero pagar lo que vos pagás’ no implica dejar de pagar, sino dejar de pagar ‘lo que vos pagás’”.

En la misma línea, el profesor de Economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (UCEMA), Carlos Rodríguez, dijo: “Defaultear no es la palabra. Las Leliqs vencen cada 7 dias. Con ofrecer un interés bajo en la licitacin semanal ya esta todo hecho. El que no le gusta se va. Eso no es defult. Es el fin de una bicicleta q nunca debio haber existido” (sic).

Finalmente Matías Kulfas, principal asesor económico del precandidato del Frente de Todos y ex director del Banco Nación entre 2008 y 2012, aclaró los dichos de Fernández en una nota de la revista Noticias: “Alberto dijo ‘dejar de pagar los intereses de las Leliq’, no dijo que iba a dejar de pagar el capital. Por tanto, no hablaba de default porque los intereses no se defaultean. La idea es bajar las tasas de las Leliq que se renuevan cada siete días y que así haya más crédito en la economía para las pymes”.

Qué dijo Fernández sobre el dólar

En el tuit viral también se afirma que el precandidato a presidente de la Nación señaló en el programa “El Destape” que el dólar a $44 “es regalado”. Si bien no utilizó esta palabra textualmente, como se puede ver en la desgrabación (ver acá y acá) de la entrevista, Fernández sí indicó que “el dólar está retrasado” (es decir que se deberían necesitar más pesos para comprar un dólar comparado con lo que ocurre hoy -la cotización de último viernes era de 44,52, según el Banco Central).

En la entrevista (ver minuto 14), Fernández dice: “Toda la Argentina sabe que el dólar está retrasado, toda la Argentina sabe que el dólar se va a mover”. Y, ante la consulta de Navarro de si la Argentina debe tener un dólar alto, el ex jefe de Gabinete responde: “Sí, así vamos a poder producir en la Argentina y así vamos a poder exportar”.

Más adelante, Fernández y Navarro retoman el tema “dólar” en el minuto 27:

“- AF: El paso primero para que las exportaciones ocurran es movilizar el mercado interno, el segundo, tener un dólar competitivo, que haga competitiva la producción argentina.

- RN: ¿Sabés ese número, cuánto tiene que valer?

- AF: No y tampoco quiero sembrar pánicos. Creo que de una vez por todas tenemos que hablar de verdad, si no vamos a seguir postergando las soluciones. Macri acaba de decir que la inflación es un problema del Banco Central. ¡Por favor!”.

De esta manera, el postulante del Frente de Todos no anunció un default, pero sí sostuvo que “el dólar está retrasado” y que se necesita “tener un dólar competitivo”.

Autores: Delfina Corti y Juan José Domínguez

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Pablo Fernández

Edición 3: Cecilia Becaría