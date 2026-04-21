Entre la reforma y la negociación: el Gobierno apuesta a Ficha Limpia para sumar aliados

El gobierno de Javier Milei inunda el Congreso con proyectos propios para dominar la agenda. Esta vez será el turno de la reforma electoral: tras varias idas y vueltas, el presidente anunció que este miércoles enviará la iniciativa para eliminar definitivamente las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y limitar el financiamiento público de los partidos políticos. La novedad es que incluirá la Ficha Limpia, en un guiño a la oposición dialoguista a cambio de votos.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiemos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, anunció Milei en la red social X.

Desde que el Gobierno dejó trascender su intención de insistir con la reforma electoral, se sabía que los dos ejes principales eran la derogación de las PASO y las restricciones en el financiamiento de los partidos. La sorpresa del anuncio de Milei fue la inclusión de la Ficha Limpia, que busca impedir las candidaturas de personas condenadas por corrupción.

Cuando fracasó la ley por última vez, en mayo de 2025, se sospechó que era el propio Gobierno el que se oponía. Se especulaba con que La Libertad Avanza buscaba polarizar electoralmente con Cristina Kirchner y, si el Congreso sancionaba la ley, la expresidenta quedaba afuera de la cancha. Finalmente fue la Corte Suprema de Justicia la que la inhabilitó de manera perpetua para competir por cargos públicos.

Superado el shock político por el fracaso en el Senado, y aprovechando el año no electoral, el Gobierno reflota la Ficha Limpia con un objetivo subterráneo: el de utilizarla como anzuelo para captar votos de aliados a favor de toda la reforma electoral, que requiere mayoría absoluta (129 votos en Diputados y 37 en el Senado).

No es casualidad que, en cuestión de días, se presentaron en cadena cuatro nuevos proyectos de Ficha Limpia en el Congreso: los impulsan los diputados Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Maximiliano Ferraro (CC), y el senador Martín Goerling (PRO). Todos bloques que el oficialismo necesita para el éxito de la ley.

Los proyectos de los aliados amplían el alcance de la Ficha Limpia: ya no solo regiría para los delitos de corrupción, sino también para otros delitos graves. Proponen contemplar delitos como terrorismo, trata de personas, narcotráfico, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad sexual, homicidios y delitos contra el orden constitucional. En tanto, mantienen el criterio de la condena confirmada en segunda instancia (es decir, sin necesidad de sentencia firme) a la hora de impedir las candidaturas.

En 2025, la Ficha Limpia registró su máximo avance parlamentario después de años de frustraciones. Se aprobó en la Cámara de Diputados en febrero con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. Pero en el Senado no logró la mayoría absoluta: recibió 36 votos a favor, cuando necesitaba 37. Hubo 35 votos en contra. La razón fue el voto negativo de dos misioneros aliados al Gobierno que responden al exgobernador Carlos Rovira: Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.

Además de la Ficha Limpia, el Gobierno insistirá con suprimir las PASO, bajo el argumento de su costo fiscal y del hartazgo ciudadano a la hora de ir a votar. Sin embargo, no está claro que estén los votos: en las distintas vertientes de la oposición valoran las primarias como una herramienta para dirimir candidaturas, sobre todo en momentos de desorden como el actual. Ante esa situación, en el oficialismo no descartan ir de nuevo por la suspensión, tal como la última vez.

El tema promete una fuerte discusión interna dentro del universo peronista. Uno de los que salió a pronunciarse fue el diputado Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa y especialista en sistemas electorales: reconoció que “las PASO, como están hoy, no funcionaron como proceso de selección de candidatos”, pero llamó a construir un sistema alternativo para ordenar esas candidaturas, que sea “más razonable, más ágil y menos costoso”.

El otro eje de la reforma electoral que enviará Milei al Congreso es el financiamiento de los partidos políticos. “Hay que subirles la vara para que haya menos partidos”, dijo tiempo atrás Martín Menem, titular de Diputados. Lo que buscarían es terminar con los denominados “sellos de goma” al imponerles requisitos más exigentes para su constitución y vigencia en el tiempo.

El Ejecutivo ya había impulsado una ley en ese sentido en 2024, pero el proyecto nunca se trató y finalmente caducó. Allí proponían aumentar de 5 a 10 el número de distritos necesarios para alcanzar el reconocimiento como partido nacional, y se incorporaba como exigencia contar con un mínimo del 0,1% de los afiliados del Registro Nacional de Electores. También se endurecían las exigencias para los partidos distritales.