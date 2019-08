Es falso que se realizó un festival de cumbia en el penal de Ezeiza para festejar el triunfo de Alberto Fernández

Circula por redes sociales el video de un festival de cumbia en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza junto con el siguiente texto: “En Ezeiza los presos festejando el triunfo de Fernández. Solo en Argentina pasa esto”. Sin embargo, las imágenes no corresponden a los días posteriores a las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que son de 2012.

El video fue compartido más de 14 mil veces en Facebook (ver acá y acá) y tuvo más de 320 mil reproducciones -según los datos de las mismas publicaciones-. Además, la desinformación circula entre los usuarios de WhatsApp (ver acá), quienes la enviaron al número de Reverso ( 54 9 11 3182-3655) para que sea verificada.

Entre las frases que acompañan los posteos se puede leer, por ejemplo, “Nos vamos para arriba con los kk. ! Dejate de joder. #verguenza (sic.)” o “PRESOS DE EZEIZA FESTEJANDO EL TRIUNFO DE CFK (sic.)”.

El video no es actual, sino de 2012

El contenido que circula por redes sociales no es actual ni fue grabado luego de las elecciones primarias del 11 de agosto último. Reverso pudo confirmar que el festival de cumbia ocurrió en 2012 y el video fue publicado en la página oficial de Télam de YouTube en mayo de ese mismo año.

Además, el festival que se llevó a cabo en el Complejo Penitenciario de Ezeiza en 2012 fue organizado -como muestra el video- por la agrupación “Vatayón Militante”, que se transformó a principios de 2015 en “Pingüinos”: “Los compañeros y compañeras de Vatayón, hemos decidido darle un vuelco a nuestra militancia, (...) vamos a cambiar nuestro nombre, y vamos a cambiar nuestra forma de comunicar. (...) A partir de hoy nuestra agrupación se llama ‘Pingüinos’”, decía la carta publicada por la agrupación en su cuenta de Facebook -la cual fue eliminada (ver acá y acá)- y replicada por medios como Clarín.

Reverso se comunicó con fuentes del Servicio Penitenciario Federal desde donde confirmaron que no hubo ningún festival en el penal de Ezeiza tras los comicios: “Nada de festivales la última semana. Sólo se hizo una entrega de certificados por un curso en el Centro Universitario de Ezeiza (CUE) hace 2 semanas”. Además, agregaron: “Vimos el video que circula, pero ese festival fue en otro marco, en otro contexto totalmente distinto, en otra gestión. Nada que ver cómo lo usaron ahora”.

Actualmente están detenidos en Ezeiza el ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido; el ex vicepresidente, Amado Boudou; y el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. Sin embargo, cuando el festival que muestra el video que se viralizó se llevó a cabo ellos eran funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com por WhatsApp (ReversoAr.com/whatsapp) y /ReversoAr en todas las redes.

Autores: Delfina Corti y Victoria Leiva. Edición: Matías Di Santi, Laura Zommer, Elodie Martínez