Es ley el registro de personas condenadas por violencia de género en Neuquén

La Legislatura de Neuquén sancionó la ley que crea el registro provincial de violencia familiar y de género. Los inscriptos estarán inhabilitados para ser candidatos a cargos electivos provinciales o municipales, recibir acuerdo legislativo para acceder a vacantes en el poder Judicial, ingresar al Estado, a las fuerzas de seguridad o ejercer la docencia.

Quienes figuren allí serán las personas condenadas por delitos vinculados a la violencia de género, quienes incumplan medidas cautelares de protección o tratamientos terapéuticos. El alta o la baja en el registro será determinada por orden judicial.

El texto, que se aprobó ayer, unifica dos iniciativas: una de ellas presentada por el exdiputado Raúl Podestá (Frente Grande) y otra por el Movimiento Popular Neuquino. La ley cosechó 31 votos afirmativos. Los bloques del FIT y PTS-FIT rechazaron la iniciativa.

La diputada María Laura du Plessis (MPN) señaló que “el punto de inflexión” que impulsó la presentación de los proyectos fue el doble femicidio de Carina Apablaza y su hija Valentina, ocurrido en Las Ovejas en 2018.

Su par, Ayelén Gutiérrez (FdT), rescató las inhibiciones que plantea la ley porque, dijo, son respetuosas de las garantías de los procesos.

Patricia Jure (FIT), en tanto, argumentó su voto negativo. "En nombre de las mujeres que ya no están y que no tienen voz, no. Porque supongamos que Carina y Valentina, a las que se trajo utilizándolas perfidamente en este debate hubiesen tenido un registro de violentos. ¿Fue la falta de un registro de violentos lo que hizo que Carina y Valentina cayeran a merced del femicida? No, fue la inacción de jueces y de fiscales, Choco y Videla por el cual luchamos por un juri de enjuiciamiento. Lo ganamos y esa historia de Carina y Valentina es la historia que se repite constantemente contra una corporación misógina y machista que anida en la justicia", dijo.

En tanto Soledad Martínez (FdT) aseguró que se trata de una herramienta. "¿Pretende este proyecto disimular toda la provincia de Neuquén, sus instituciones y quienes cumplimos servicios en esas instituciones tiene pendiente de hacer en materia de violencia contra las mujeres? De ninguna manera. Del mismo modo tampoco pretendemos, quienes acompañamos este proyecto, entender que lo soluciona", afirmó.

Agregó: "el objetivo no es llenar de violadores de medidas cautelares o de sentencias el registro. La idea es que justamente que los violentos entiendan que sus actos tienen consecuencias más allá de esa realidad intrafamiliar que violentan agrediendo madres, agrediendo hijas o hijos también."