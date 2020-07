"Es muy importante volver a entrenar", aseguró Iñaki Basiloff

El Gobierno de Neuquén habilitó ayer el entrenamiento en espacios autorizados para deportistas de alto rendimiento que aspiran a participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados para el año próximo debido a la pandemia de coronavirus.

El Ministro de Deportes de la provincia, Luis Sánchez, indicó que la la resolución de la Jefatura de Gabinete fue posible gracias a un pedido realizado por Iñaki Basiloff.

El nadador neuquino ya consiguió las marcas que lo clasifican a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, por lo que solicitó el permiso para entrenar.

En 2019, con 18 años, Iñaki no sólo se colgó siete medallas en los Juegos Parapanamericanos de Lima, sino que también fue campeón en los Juegos de Playa de Puerto Madryn, en el Open Caixa de San Pablo y compitió en el Mundial de Natación Paralímpica en Londres.

“Para mi es una alegría enorme, le agradezco a Luis Sanchez que me dio el permiso para entrenar y lo hizo todo de manera muy rápida. Es muy importante volver a entrenar porque es un gran paso para ir a los Juegos de Tokio, además me sirve mentalmente”, le aseguró Basiloff a Río Negro.

“Es un gran avance porque me permite ir al club Cipolletti, donde entreno, y trabajar con mi entrenador. El permiso indica que puedo ir tres veces por semana, los otros días voy a la pileta del Club Santafesino”, agregó el múltiple campeón panaparalímpico.

El próximo gran desafío para Iñaki son los Juegos Paralímpicos de Tokio, postergados para el año que viene, a los que ya está clasificado.

Por su parte, Sánchez dijo: “la circulación de los deportistas y de sus equipos de trabajo, deberá limitarse al estricto cumplimiento de las actividades de entrenamiento y respetar los distanciamientos y condiciones de higiene que marca el protocolo”.

Además de Iñaki, según dio a conocer el Ministerios de Deportes provincial, también podrán regresar a las prácticas otros deportistas que aspiran a ganarse un lugar en Tokio: Franco Balboa, en canotaje; Nadia Riquelme, Luz Cassini y Matías Cordero en canotaje slalom; Josefina Padellaro, en rugby seven.

Agustín Hernández también fue habilitado.

Otro de los atletas que habilitados es el nadador Agustín Hernández, quien le indicó a Río Negro que a pesar del permiso, todavía no tiene en mente regresar a las prácticas ya que vive con sus padres y prefiere no arriesgarse a un posible contagio, ya que ambos pertenecen a grupos de riesgo. Además, explicó que la pileta de Camioneros, club en el que entrena, todavía no abrió sus puertas.

La palista Nadia Riquelme, en tanto, aclaró que su disciplina pudo regresar antes a las prácticas ya que su deporte es individual, pero que el decreto que salió ayer “refuerza el permiso”.