Neuquén

Al señor intendente de la ciudad de Neuquén:

Es difícil entender lo que han hecho con Neuquén y lo que están haciendo.

Están entorpeciendo el tránsito automotor, por ejemplo en la avenida Olascoaga. Ante esto, que alguien les ilumine el cerebro. Hagan dársenas de estacionamiento por favor.



Otro ejemplo: la calle estropeada por el Metrobus, continuación de la Sargento Cabral.Y la Belgrano, otra que no se entiende.

Ahora sí van a tener que trabajar mucho. Primero, capacitar inspectores, pero no solamente para el área Centro, también en los barrios Villa María, Nuevo, Moreno, Villa Florencia, etc.



¿Sabe por qué digo esto? Porque los ciclistas andan por cualquier lado, en veredas, a contramano; y cruzan los semáforos en rojo (en Gatica y ruta 22 es común ver esta situación).

Hay que enseñarles normas de tránsito. Muchos creen que es como ser peatón, pero no.



El problema es que puede haber más accidentes.

Ya que el gobernador Omar Gutiérrez hoy le aporta más dinero al Municipio, por favor le pido al intendente Gaido que destine un poco al tema que nos ocupa.



Le pido por favor que no estropee más la ciudad.

Si hay personal especializado, urgente deben proyectar y hacer cruces aéreos en la ruta 22: en Saavedra, Anaya, Ignacio Rivas, Gatica, Láinez, Olascoaga, Tierra del Fuego, Linares, etc.

Lucio Gutiérrez

DNI 573.393