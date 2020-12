No habrá fiesta de la Confluencia en Neuquén

El Concejo Deliberante decidió por unanimidad suspender la Fiesta de la Confluencia por pandemia. La sanción surgió hoy por ordenanza en la sesión que se inició alrededor del mediodía, en el que se decidió, además prorrogar hasta el 17 de diciembre las sesiones ordinarias.

La suspensión de la fiesta fue un proyecto solicitado por la Democracia Cristiana. La concejal Nadia Márquez indicó que se tomó en consideración que no estaban dadas las condiciones por pandemia, no había previsión presupuestaria por parte del Ejecutivo y que si no estaban permitidas las fiestas y cumpleaños para evitar la transmisión del virus, la suspensión de la Confluencia correspondía a una señal política clara.

Desde el MPN, el concejal Atilio Sguazzini agregó que si el Ejecutivo no lo tenía previsto en el presupuesto de inversiones para el próximo año, y en el contexto de pandemia, estaba puesto de manifiesto la posición del oficialismo.

Afuera del recinto, integrantes de la multisectorial Parques Bardas Norte, protestan para que los concejales avalen el acuerdo entre el intendente Mariano Gaido y el Rincón Club de Campo para prestar por 20 años al barrio privado, las 8 hectáreas de la reserva natural donde hoy está situada la cancha de golf.

El acuerdo tiene despacho favorable; hoy tomará estado parlamentario y se votaría en una sesión posterior, sin embargo, existe la fuerte convicción de que los consensos políticos están dados para votar el respaldo del Deliberante al acuerdo en una definición sobre tablas.