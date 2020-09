Escándalo en Perú: el presidente Vizcarra se defendió del intento de destitución

Así llegó el presidente al congreso. Foto: AP

Otro país de Latinoamérica se encuentra en medio de un escándalo que involucra a su presidente. Al igual que Brasil, Paraguay o Bolivia en los últimos años, Perú debate en el congreso la continuidad de Martín Vizcarra.

El mandatario se hizo presente para defenderse de la acusación de corrupción que lo llevó a correr riesgo de destitución por parte de la cámara.

“Me presento aquí ante ustedes, a pesar de que muchas personas me dijeron que no lo hiciera porque mi presencia podría avalar un procedimiento que no respeta la ley”, indicó Vizcarra. “Es importante darle una señal a la población que nuestra democracia debe ser fuerte; a pesar de las opiniones, y las discrepantes, lo más importante es venir a dar la cara”, añadió.

A través de una sesión remota se debate la moción de vacancia aprobada la semana pasada y avalada ayer por el Tribunal Constitucional (TC), que denegó una medida cautelar pedida por el gobierno para suspender el proceso. Después del debate, los legisladores deberían votar si destituyen al mandatario.

Las razones del juicio político se basan en grabaciones en las que supuestamente Vizcarra pide a dos asesoras que mientan ante una comisión que investigaba la contratación aparentemente irregular de un cantante llamado Richard “Swing”.

Si bien enlos días previos los votos no le daban a la postura opositora al gobierno, que tiene intenciones de sacar a Vizcarra del poder, la decisión del Tribunal Constitucional podría haber modificado el escenario. Para remover al presidente se precisan 87 votos.

“Reconozco que es mi voz, lo que de ninguna manera voy a aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Son audios de los cuales no se demuestra su validez y no fueron peritados ni contrastados”, dijo Vizcarra ante el parlamento.

Luego, su abogado, Roberto Pereira, pidió a los legisladores en su alegato que se desestime el pedido de vacancia por la causal de ‘‘incapacidad moral’’ porque es evidente que la moción carece de una mínima elemental tipificación de los hechos. “Para poder quebrar la voluntad popular, para sacarlo del cargo, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves”, agregó.

El presidente no estaba obligado por ley a defenderse personalmente, pero igual lo hizo tras el pedido público de ocho de las nueve bancadas del Parlamento para que dé explicaciones.

En el caso de que fuera destituido a siete meses de las próximas elecciones presidenciales, debe asumir el gobierno Merino, un opositor de bajo perfil muy poco conocido por los peruanos.

Desde el punto de vista sanitario, Perú es por lejos el país del mundo con más muertos por coronavirus cada 100.000 habitantes. En lo económico se encamina hacia la segunda recesión de la región, solo superada por Venezuela, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU.