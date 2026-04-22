El Gobierno envió al Senado el proyecto para eliminar las PASO y reformar el sistema electoral

El Gobierno nacional giró al Senado el proyecto de ley para derogar las elecciones primarias (PASO), limita el financiamiento público de las campañas proselitistas y establece requisitos más restrictivos para el reconocimiento de partidos políticos.

La iniciativatambién contempla la ficha limpia para que no puedan ser candidatos aquellos dirigentes que tengan una condena por corrupción en segunda instancia, que fue rechazada hace un año en el Senado.

El proyecto impulsado por el Gobierno ingresó a las 18, según informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

De todos modos, el Gobierno hoy no tiene los votos para poder eliminar las elecciones primarias que se realizaron entre el 2011 y el 2023, ya que el Gobierno no tiene los votos de sus aliados para anular esa competencia para dirimir las candidaturas nacionales.

El Gobierno busca conseguir aliados para eliminar las PASO

El proyecto elimina las elecciones primarias según se establece en el artículo 19 del proyecto que tiene 79 artículos.

“Deróguense el Título II -Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias- y sus respectivos Capítulos de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias”, establece la propuesta propiciada por el Gobierno.

El Gobierno buscó eliminar las Paso en el 2024 pero no pudo lograrlo y solo los bloques opositores aceptaron una suspensión para las elecciones del 2025.

Las elecciones primarias se aprobaron en el 2009 con el fin de contener las diferentes listas internas del peronismo y evitar la dispersión en el PJ, y se utilizaron por primera vez en el 2011.

Ese mecanismo fue útil para la oposición y en especial en el 2023 cuando tuvo muchas dificultades Juntos por el Cambio para acordar una lista única y hubo fuerte competencia entre la actual libertaria Patricia Bullrich y el ex jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta.

Ficha Limpia

El Gobierno incluyó los puntos del proyecto de Ficha Limpia que no se pudo sancionar el 8 de Mayo del 2025, al no alcanzar la mayoría de 37 votos.

Se establece que «no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios las personas condenadas por un delito doloso».

Fija que esta prohibición regirá «únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos UNO (1) de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta».

«En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral», agrega.

Financiamiento

El proyecto establece los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos

Se dispone que el pago del aporte público anual solo se efectuará si el partido político ha presentado la documentación contable correspondiente al último ejercicio en tiempo y forma.

Prohíbe las donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves.

Además fija que al menos el 10% de los fondos se deberán destinar a la capacitación e investigación

Se fija también que para cada campaña electoral, las agrupaciones políticas no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 35 % del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Boleta Única Papel

Una de las modificaciones que se incluyó es que se pueda votar por la lista completa, es decir con una sola tilde para las categorías de presidente, y legisladores nacionales, algo que no estaba permitido en la actual legislación.

En ese sentido fija que habrá “un casillero en blanco próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos incluidas en la misma columna”.

Partidos políticos

El Gobierno propone elevar de 5 a 10 distritos los requisitos para reconocer a un partido político nacional.

“Los partidos de distrito reconocidos en DIEZ (10) o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el Juzgado Federal con competencia Electoral del distrito de su fundación”

Para ser reconocido como partido nacional deberá acreditar entre la suma de sus afiliados el 0,1% del total de los inscriptos en el Registro Nacional de Electores.

Parlamentarios del Mercosur

No se elegirán parlamentarios del Mercosur hasta que se disponga la “elección simultánea directa” y ese lugar será ocupados por los diputados representados en forma proporcional y no cobrarán ninguna otra remuneración por esa función.

Con información de N.A