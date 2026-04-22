Hacienda de calidad sale a la venta en Sarmiento, en el segundo remate de invernada y cría que se realiza en la localidad chubutense

Para el remate a realizarse en Sarmiento, Chubut, hay consignados más de 1.500 animales. (Foto. Archivo)

La localidad de Sarmiento, en Chubut, será escenario de un nuevo remate de invernada y cría que llevará adelante la firma consignataria Lesiuk Hnos.

Con una oferta prevista de 1.533 animales, de los cuales unos 1.300 corresponden a terneros y terneras y resto en hacienda para faena, todos provenientes del valle de Sarmiento, la consignataria realizará este jueves 23 de abril el 2do. remate en instalaciones de la Sociedad Rural del lugar.

El remate tendrá carácter presencial y por streaming y se podrá ver a través del canal de Youtube de Río Negro Rural. El plazo de pago establecido para la oportunidad será de 30 y 60 días y previo al remate habrá un almuerzo de cortesía como se acostumbra en este tipo de eventos, previsto para las 13 horas.

El turno de las ventas será a las 14 horas, cuando el martillo del experimentado Daniel Biocca de inicio a la ronda de ventas al mejor postor.

Una plaza ganadera que se suma a los remates generales de la Patagonia



La inauguración de esta plaza ganadera a los remates tuvo su debut el año pasado, bajo la misma firma consignataria, que el 8 de mayo de 2025 realizó allí la primera venta de hacienda bajo esta modalidad.

En esa oportunidad se pudo apreciar el trabajo de los ganaderos en la hacienda de esa zona, con animales de mucha calidad y con buena carga genética, algo que seguramente se repetirá este año.

De esta manera se amplía la oferta de hacienda bovina en la Patagonia y se suman nuevos escenarios de venta, que otorgan la posibilidad a productores ganaderos de vender sus animales a precios más acordes, y que permiten recompensar el trabajo previo realizado en el campo.

El catálogo con los lotes que saldrán a la venta se puede visitar en: https://lesiuk.plazaganadera.com/a2/index.cfm?aplicacion=HAC003&cnl=59&opc=26#/tarjetas/todos

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