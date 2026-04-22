La Selección Argentina de Vóley tiene a los convocados para la VNL 2026

El central mendocino Agustín Loser es uno de los más experimentados del plantel argentino.

La Selección Argentina de Vóley inicia su calendario de competiciones para la temporada 2026, y el entrenador Horacio Dileo volvió a convocar a un referente como el mendocino Agustín Loser. El central juega actualmente en el Sir Safety Perugia de Italia.

Con la Liga de Vóleibol de las Naciones –VNL– en vista el nuevo entrenador Horacio Dileo, integrante del cuerpo técnico del saliente Marcelo Méndez, comienza su ciclo con un mix de jugadores, llamando a algunos experimentados, y apostando a los nuevo valores.

Luego de la Liga tendrá el duro desafío del Campeonato Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028, en septiembre próximo.

Cuándo debuta la Selección Argentina de Vóley en la VNL

La Selección Argentina de Vóley debutará en la Volleyball National League el próximo 10 de junio, en Brasil, primera escala. Luego viajará a Polonia y Japón para disputar el Week 2 y 3, respectivamente.

El equipo argentino debuta en Brasilia (Grupo 2) contra Serbia (16.30). El viernes 12 (20hs) juega con Irán; sábado 13 (15.30), contra Bulgaria; y domingo 14 (18) cierra contra Brasil el primer weekend.

De la presente edición de la VNL contará con la participación de 18 selecciones nacionales en cada categoría. Se disputarán un total de 116 partidos (Fase Preliminar y Fase Final), y cada equipo jugará un mínimo de 12 encuentros (fase preliminar).

La Selección Argentina comienza una nueva etapa con el entrenador Horacio Dileo.

El cuerpo técnico de la Selección, con Horacio Dileo a la cabeza, eligió los 28 jugadores que conforman la denominada lista larga para la VNL que se avecina. Para esta temporada regresan a la Selección Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y el rionegrino Santiago Arroyo.