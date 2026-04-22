Cinco argentinos debutan en el Masters 1000 de Madrid: horarios y rivales en la primera ronda

Trungelliti cayó ante Mérida en la qualy, ingresó al cuadro como lucky loser y volverá a enfrentarse con el español en primera ronda.

Este jueves se completa la primera ronda del Madrid Open, con presencia destacada de tenistas argentinos en el cuadro principal. En una jornada cargada, cinco jugadores nacionales harán su debut en el torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en la Caja Mágica.

Los que saldrán a la cancha son Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti. La jornada se podrá ver en vivo por ESPN y a través de la plataforma Disney+ Premium.

Los partidos de los argentinos: horarios y rivales

Quien abrirá la participación argentina será Navone (45° del ranking ATP), frente al portugués Nuno Borges (49°). El encuentro está previsto para el segundo turno de la cancha 6, cuyo inicio está programado a las 7:10 (hora argentina).

Luego será el turno de Sebastián Báez (64°), que enfrentará al letón Vilius Gaubas (124°), proveniente de la clasificación. El argentino ya lo venció recientemente en Bucarest y el inicio del encuentro sería a las 8:20.

Por su parte, el menor de los Cerúndolo (67°) jugará ante el alemán Daniel Altmaier (55°), a quien derrotó este año en el Argentina Open, alrededor de las 9:30 en la cancha 6.

Marco Trungelliti (77°) enfrentará al español Daniel Mérida (102°), quien lo había eliminado en la clasificación. El santiagueño ingresó al cuadro principal como lucky loser y tendrá su revancha en el cuarto turno de la cancha 3, también cerca de las 9:30. pero en la cancha 3.

El cierre de la jornada para los argentinos será con Camilo Ugo Carabelli (57°), que se medirá con el experimentado Gaël Monfils (200°), invitado especial en el año de su despedida. El partido fue programado para el cuarto turno de la cancha Manolo Santana, previsto para las 10:20.

Los argentinos que ya jugaron y los que esperan

En la jornada del miércoles, Thiago Tirante avanzó tras vencer al español Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-4, y ahora se medirá con el estadounidense Tommy Paul. En tanto, Francisco Comesaña cayó ante el checo Tomas Machac por 3-6, 7-6 (3) y 6-3 y se despidió del certamen.

También ganó Solana Sierra, que superó a la ucraniana Dayana Yastremska en un doble tie break por 7-6 (10) y 7-6 (8) y avanzó a la siguiente fase, donde enfrentará a la polaca Magdalena Fręch.

En tanto, Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry, cabezas de serie, debutarán directamente en la segunda ronda.