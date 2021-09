Mucha gente horrorizada, estupefacta, indignada, otros muy felices y exultantes, y seguramente también habrá un buen número de indiferentes, todo ello por los dichos prolijos, ordenados, seguros, perfectos en su dicción y coherencia que hasta parecían guionados, los que nos dejó la diputada elegida por algunos de los votantes de este país: Fernanda Vallejos.

Desde mi humilde lugar de votante y víctima de esta casta política (Todos) me alegré por algo que no he escuchado decir a ninguno de los 2.000 periodistas que opinan del tema.

Y me alegré porque me acordé de algo que me repetía mi abuelo al que no conocí: nieto, en todo hay algo bueno para extraer.

¿Y qué fue lo bueno? Escuché a un político decir la verdad (la suya).

Nadie repara en eso, sólo se ocupan de caer sobre los dichos dejando pasar este acto de un valor único en la actitud de nuestros políticos.

Piensen un minuto, ese gesto es formidable, excepcional y bienvenido.

¿Se imaginan una campaña para votar a presidente en la que todos los políticos dijeran la verdad?

Ahí sí seríamos la potencia que todos nos mienten.

Mientras, sigamos mirando Titanes en el Ring, porque nosotros estamos bien, gracias.

Mario López

DNI 11.233.474



VILLA REGINA