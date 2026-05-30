Bariloche podría recibir más viajes de egresados luego de un anuncio de créditos para el turismo estudiantil

El anuncio de una nueva línea de financiamiento para turismo estudiantil abre una oportunidad para Bariloche, el principal destino de viajes de egresados de la Argentina. La medida, presentada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto al Banco Nación, apunta a facilitar el acceso de más jóvenes a este tipo de experiencias y fortalecer un segmento clave para la actividad turística.

Créditos para viajes de egresados: una oportunidad para Bariloche

La iniciativa —de la que se esperan mayores detalles— fue dada a conocer durante el 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes de FAEVYT, realizado en Mendoza, donde participaron autoridades turísticas de 21 provincias. En ese marco, Scioli destacó la relevancia del turismo estudiantil dentro del mercado nacional y afirmó que este segmento moviliza a unos 450.000 jóvenes por año.

“Se va a ampliar porque habrá créditos para facilitar este tipo de acciones”, señaló el funcionario nacional. Además, remarcó que las experiencias de viaje de los estudiantes generan un efecto multiplicador para la actividad turística, ya que luego son compartidas con familiares y amigos.

Durante el encuentro, representantes del Banco Nación anunciaron que la nueva línea de crédito destinada al turismo de egresados estará disponible desde la próxima semana en todas las sucursales del país. El objetivo es brindar herramientas de financiamiento para que más familias puedan acceder a estos viajes.

En Río Negro, la medida fue recibida con expectativa debido al peso que tiene el turismo estudiantil en la economía regional. La secretaria de Turismo provincial, María Sol Canalda, participó del congreso junto a representantes de distintos destinos argentinos.

Bariloche concentra buena parte de la actividad vinculada a los viajes de egresados y recibe cada año a miles de estudiantes de todo el país. Este flujo turístico sostiene empleo directo e indirecto en hoteles, gastronomía, transporte, excursiones y servicios recreativos, además de contribuir a la actividad económica durante gran parte del año.

El anuncio se produjo en el mismo encuentro federal encabezado por Scioli, junto a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; el presidente del Consejo Federal de Turismo, Dante Querciali; y la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa.

Allí también se informó que Argentina será sede en diciembre de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages de ONU Turismo, un reconocimiento internacional que distingue a pueblos que promueven el desarrollo sostenible a través del turismo.