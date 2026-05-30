La región argentina que destronó a Estados Unidos y Brasil para liderar las agroexportaciones globales

Buques de gran porte operando en las terminales del Gran Rosario. El polo agroindustrial sobre el río Paraná concentra el mayor volumen de despachos del mundo. (Foto: gentileza)

El Gran Rosario recuperó la cima del ranking mundial y volvió a posicionarse como el principal nodo agroexportador del planeta al cierre de 2025. Tras seis años de ceder terreno, la región argentina superó en volumen de embarques a las principales terminales de Estados Unidos y Brasil, lo que marca un hito histórico para la economía nacional.

Este logro geopolítico y comercial se sostiene en números contundentes procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR): durante todo el año pasado, la región del Up-River santafesino despachó 75,7 millones de toneladas (Mt) de granos, aceites y subproductos.

Con esta marca, el polo argentino destronó al distrito aduanero de Nueva Orleans (Luisiana, EE. UU.), que registró 74,8 Mt, y relegó al tercer puesto al puerto brasileño de Santos (San Pablo), que embarcó 60 Mt.

El corazón de los dólares: cómo funciona el nodo santafesino

A diferencia de otros polos globales donde los granos viajan hasta el mar, el Gran Rosario invierte la lógica logística: son los buques oceánicos los que surcan aguas arriba el río Paraná para cargar directamente en el núcleo productivo del país.

La magnitud de esta región, que explica el ingreso de uno de cada tres dólares por exportaciones de bienes en Argentina, se fundamenta en tres ventajas estructurales:

Densidad portuaria: En un tramo de apenas 70 kilómetros entre Timbúes y Arroyo Seco operan 30 terminales, de las cuales 18 están dedicadas exclusivamente al despacho agroindustrial.





En un tramo de apenas 70 kilómetros entre Timbúes y Arroyo Seco operan 30 terminales, de las cuales 18 están dedicadas exclusivamente al despacho agroindustrial. Capacidad de procesamiento: La zona concentra el 75% del total nacional de molienda de oleaginosas, con una capacidad instalada superior a las 52 millones de toneladas anuales.





La zona concentra el 75% del total nacional de molienda de oleaginosas, con una capacidad instalada superior a las 52 millones de toneladas anuales. El peso de la soja: Impulsado por la guerra comercial entre China y EE. UU., el complejo sojero fue el gran motor operativo, alcanzando despachos récord por 40,9 Mt.





El rebote tras la sequía y la proyección récord para 2026

La reconquista del primer puesto mundial adquiere mayor relevancia al observar el retroceso sufrido en 2023, cuando la histórica sequía desplomó los saldos exportables y hundió a la región al tercer lugar.

Sin embargo, la excelente campaña 2024/25 no solo le devolvió el liderazgo a los puertos rosarinos, sino que posicionó a la Argentina como el tercer mayor exportador global de commodities agrícolas con 97,5 Mt, quedando únicamente por debajo de Brasil y Estados Unidos a nivel país.

De cara a lo que viene, los indicadores de 2026 proyectan un escenario aún más optimista. Durante el primer cuatrimestre del año, ya se embarcaron 25,2 Mt desde los puertos del Up-River, un récord absoluto para ese período. De sostenerse este intenso flujo operativo en el litoral, la región santafesina se encamina a retener la corona mundial por segundo año consecutivo.