La capacidad de reinventarnos

Hoy cumplimos 106 años de vida. Un 2018 que nos encuentra transitando un proceso de transformación profunda de nuestra empresa. Todos los que hacemos el Diario Río Negro compartimos los mismos valores y objetivos: queremos un medio de calidad, abierto, plural, de mayor alcance, que innove, que esté en la vanguardia, que capacite y beneficie a su gente y que mantenga el reconocimiento que supo ganarse. Somos una empresa centenaria, que estableció un compromiso con sus lectores, respecto a la verdad, la democracia, la justicia, la búsqueda del bien común, y el desarrollo de nuestra región patagónica.

No es ninguna novedad que el modelo tradicional de los medios de comunicación entró en crisis hace varios años. No sólo en la Argentina, sino también en el mundo. El cambio de hábitos de consumo y la forma de producción y distribución de la información ha golpeado fuertemente en el pilar de la sustentabilidad del papel, razón por la cual hoy afrontamos una realidad distinta y desafiante. El masivo acceso a los celulares de última generación con alta velocidad de transmisión de datos, hace que casi el 70 % de la gente hoy reciba la información a través de sus móviles, pasando de la lectura papel a distintas plataformas y medios no tradicionales. Lo cual no significa que los diarios dejen de existir, sino todo lo contrario. Serán una plataforma más, pero diferente.

En el marco de este escenario , la industria hoy se enfrentan a dos opciones: o cambiar mientras hay tiempo y audiencia, o no hacer nada y asistir a una muerte anunciada. No es lo mismo conducir un barco en un día de sol, que hacerlo en el medio de una tormenta. Si bien no es nuestro caso, porque nuestra fortaleza es tener una empresa sólida que nos permite invertir en los nuevos desafíos, muchos medios están atravesando turbulencias inusuales. En un mundo global estos fenómenos se viven de manera similar, aunque con distintos matices, en todo el planeta .

Nuestro gran desafío: ir de un medio tradicional a una compañía multiplataforma. Y en esa línea venimos trabajando.

La buena noticia es que tenemos más audiencias que nunca a través de nuestras plataformas digitales, lo que abre un futuro de oportunidades para desarrollar nuevos productos competitivos en el marco de un presente provocador.

Sin duda los estándares de principios de siglo ya no van más en la industria periodística de hoy.

El rumbo del negocio viene cambiando a un ritmo acelerado, y seguirá cambiando. También el producto periodístico, la relación con lectores y anunciantes, la manera de trabajar y de configurar los equipos de las redacciones. Lo único que se mantendrá invariable es la apuesta al buen periodismo, a la innovación y a la información de calidad.

Por eso nuestro objetivo es reinventarnos, y seguir creciendo para integrar más audiencias, más contenidos de calidad, más plataformas y más tecnología.

Esto implica priorizar los talentos, impulsar fuertes instancias de capacitación e identificar nuevos perfiles que pueden hacer una revolución. Por eso hoy el área editorial de los medios requieren nuevos roles y nuevos procesos a tener en cuenta, y la necesidad de pensar cada día qué periodismo queremos hacer teniendo en cuenta a las audiencias. Hoy por hoy nuestra gente es un recurso estratégico sin precedentes, y es nuestra fortaleza. Sabemos que todo cambio es incómodo y complejo, y requiere de un proceso de adaptación. No hay movimientos de esta naturaleza en una organización que deje satisfechos a todos. “Río Negro” ha ingresado nuevos colaboradores en los últimos meses, y seguirá creciendo, potenciando a su gente, y buscando nuevos perfiles y los mejores talentos de Patagonia.

La demanda es cada vez más fuerte hacia un periodismo móvil y más visual. Por eso aspiramos a seguir siendo imprescindibles para la gente, generando contenidos y productos que funcionan bien en los equipos móviles, para que nuestros lectores, papel y on line puedan mirar, escuchar, sentir, tocar, y entender rápidamente. Y en especial, para que puedan estar informadas minuto a minuto. Por eso, la prioridad es conocer a los usuarios, como punto de partida imprescindible para el fortalecimiento de un medio en la era digital .

La preocupación por redefinir el rol que hoy tiene el periodismo es un eje en debate, más focalizado en la importancia de analizar los datos para conocer las audiencias y poder producir contenidos más ajustados a sus demandas como nicho, así como contemplar la experiencia de usuario. Es por eso que hoy todos los departamentos de las empresas (redacción, producto, tecnología, diseño, marketing, etc.) han comprendido la necesidad de trabajar de manera colaborativa para ser competitivos en el mundo digital. La creatividad a la hora de diseñar cómo se va presentar la información y la selección adecuada de la plataforma para difundirla es cada vez más relevante. Hoy hay nuevos diseños de redacciones organizadas alrededor de estrategias que buscan innovar y generar ingresos, tanto en el diario estadounidense The New York Times o el español El País, hasta en medios creados recientemente como Nexo, de Brasil, o Cultura Colectiva, de México.

El camino es largo y complejo y lo venimos transitando sin dificultades, siempre mirando hacia adelante. Por eso necesitamos planificar a mediano y largo plazo, y estar preparados para los inminentes cambios de la industria: los que ya están y los que vienen. Y atentos a la aparición de nuevas experiencias replicables que puedan adaptarse a nuestra realidad. Nuestros objetivos son claros: hacer crecer las audiencias, generando contenidos diferenciados y nuevos negocios digitales, pero también fortalecer nuestra plataforma papel para nuestros lectores fieles. Aspiramos a que ERN siga siendo el medio de referencia, imprescindible para la vida de los usuarios y lectores.