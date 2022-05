Agarrate Catalina se pregunta en «La involución de las especies» hacia dónde va el bicho humano

Agarrate Catalina, la consagrada murga uruguaya, abandona una vez más el tablado montevideano para volver a las rutas argentinas con su nuevo, y acaso inédito, “La involución de las especies”, espectáculo con el que obtuvieron, este año, el segundo puesto en el último concurso oficial de carnaval.

“La Cata”, que el jueves pasado comenzó su gira argentina en el Gran Rex de Buenos Aires, siguió por Mar del Plata y Necochea, y que esta noche lo hará en Bahía Blanca, se presentará, este lunes en Cipolletti, el martes en Roca y el miércoles en Neuquén (ver abajo).

La murga creada en 2001 por Yamandú Cardozo y Carlos Tanco propone en esta ocasión un espectáculo reformulado en varios aspectos. Porque, al habitual acondicionamiento de ciertas temáticas propias de la cotidianeidad uruguaya y el agregado de otras propias de los lugares a visitar, “La involución de las especies” tendrá algunas partes de “Amor y Odio”, el espectáculo que Agarrate Catalina presentó en el carnaval de 2020 y con el que consiguió, ese año, el primer puesto por quinta vez.

Es que, tras aquella competencia, al poco tiempo se decretó la pandemia del coronavirus y aquel espectáculo casi no tuvo posibilidades de ser mostrado fuera de Uruguay. En este sentido es que se trata de un espectáculo inédito.

Así reformulado, con partes de la propuesta anterior, “La involución de las especies” ofrecerá una mirada y una voz ampliadas respecto de las temáticas sociopolíticas que Agarrate Catalina suele desarrollar tanto en sus textos como en su propuestas visuales y coreográficas. En un diálogo telefónico con Río Negro, Yamandú Cardozo contó cómo trabajaron en la puesta en escena que veremos en la región, el modo en que fueron reformuladas y sobre cómo funciona la dramaturgia murguera.

Agarrate Catalina y una caricatura del animal humano

En “La involución de las especies”, Agarrate Catalina se propone una reflexión sobre la crítica y la autocrítica a los partidos de izquierda. A través de sus letras y música, el conjunto busca expresar en su cuplé –ese momento tan particular de las murgas que alterna el relato del personaje con el comentario crítico del coro- que no hay que en entender la crítica como fuego amigo y “no ser ciegos contra el dogma”. Además, plantea una nueva izquierda, “criolla y latinoamericana”. O, como dirá Yamandú Cardozo: “Vuelve a posar su lupa irreverente sobre el bicho humano”.

«Con la involución de las especies volvemos a apostar con irreverencia sobre bicho humano, es una caricatura cruda, irónica, atravesada por el humor, porque entendemos que es necesario hacer reír, para mover el telescopio», afirma uno de los compositores de las letras de la murga, junto con su hermano Tabaré Cardozo.

No puede ser casual que el primer espectáculo luego de la experiencia pandémica se llame “La involución de las especies” Y, al menos en parte, no lo es pues, como el propio Yamandú reconoce: es un espectáculo que sale de las cenizas de la pandemia». La murga vuelve a criticar la organización colectiva del hombre con sus sistemas de gobierno y al rumbo que toma el ser humano como especie.

En una versión extendida para un espectáculo en salas, ya que la pieza original dura 45 minutos, que es el tiempo reglamentario del concurso montevideano, “La involución de las especies”, desde lo textual, musical y visual tiene la misma puesta en escena que la original. Sin embargo, aclara, Yamandú, “le recortamos algunas cosas que tenían más que ver con un juego en el que nos reíamos de las campañas de desinformación sobre un plebiscitico por la Ley de Urgente Consideración, un paquete de leyes como de 500 artículos del cual se pretendía, desde la oposición, derogar unos 135”. Al mismo tiempo, “nuestros países están atravesados por circunstancias sociales y políticas similares. Creemos que la idea de involución de las especies tal como la contamos funciona al menos en nuestras cabezas, veremos con esta gira si es así (risas)”.

Sobre aquello que creen que funciona y sobre aquellas otras cosas propias de cada lugar que visitan fuera de Uruguay, Yamandú sostiene: “Creemos que muchas de estas caricaturas funcionan en general, pero sobre las cuestiones puntuales de la coyuntura de cada país hacemos, por respeto, apenas un sobrevuelo. Y por una cuestión conceptual también, porque nuestras caricaturas intentamos que nos sean una operación encubierta, para nada; son nuestro editorial más honesto. Nos interesa contarnos como pueblo, contar lo que sucede acá y compartirlo”.

La murga, de lo particular a lo universal

Más allá de aspectos muy puntuales tales como el reciente plebiscito que atraviesa buena parte de “La involución de las especies”, la cotidianeidad uruguaya suele resultarles a los argentinos mucho más familiares de lo que pueda resultarles a otros países de la región nos resulta a los argentinos mucho más familiares de lo que pueda resultarles a otros países de la región. Pero, ¿qué sucede cuando la murga viaja más allá de la región? Y Agarrate Catalina es una formación artística muy habituada a ello.

La murga como expresión popular suele contar lo que le sucede al pueblo al que esa murga pertenece. Entonces, ¿cómo ser comprensibles para otras culturas? “Es un tema ese”, admite Yamandú, “porque la Catalina ha tenido esta historia muy movediza y porque siempre intentamos que esta murga sea comprendida, que cualquier persona del mundo entienda lo que queremos contar; y hemos hecho de todos: espectáculos que son enteramente universales en sus temáticas, o agrupados por ejes temáticos que son bastante atemporales como los prejuicios, las guerras, la muerte, la sociedad de consumo. Hemos creado espectáculos subtitulados al chino, coreano, ruso… con un programita que iba traduciendo simultáneamente en una pantalla”.

«La murga reconstruye sus espectáculos para que sean perfectamente agarrables desde todos sus rincones y sus aristas. Con el nuevo show, La Catalina vuelve a ser irreverente en su humor, con una poesía que es fruto de nuestras honduras más honestas», agregó Yamandú, quien destacó que el show es accesible para todos los públicos.

Agarrate Catalina en los carnavales 5 Los triunfos de la murga en la competencia oficial montevideana. Se impuso en los años 2005, 2006, 2008, 2011 y 2020.

Pero también es cierto que, más allá de “lo agarrable” de la propuesta, “nuestro espectáculo”, revela Yamandú, “conecta más allá de la racionalidad, a partir de lo visual, de lo rítmico, la danza y el modo de cantar”, y pone un ejemplo de la universalidad de la murga como propuesta artística: “Nos pasó en un teatro en Beijing con dos niñitas que probablemente no estuvieran leyendo la pantalla y estaban jugando y moviéndose al borde del escenario igual, exactamente igual, a como lo hacen los niños y las niñas en cualquier tablado de Montevideo, fascinadas no sé si con la rítmica, con el canto, los disfraces, conectando con cada una de las personas que estábamos sobre el escenario, y que no pasaba por sus herramientas intelectuales ni académicas, pero había una conexión humana ahí”.

Yamandú sostiene que en ese puente que se tiende con el público tienen mucho que ver el origen callejero de la murga como expresión cultural: “Los géneros que tienen ese origen callejero son sobrevivientes por naturaleza, géneros desesperados por comunicar de todas las maneras posibles, con sus movimientos, con su impostación, con la colocación de la voz, con su gestualidad. Y a partir de ahí reconstruimos, reordenamos y elegimos de todas las cosas que tenemos para expresarnos”.

Por último, Yamandú destaca la máscara como algo más que una parte constitutiva de la puesta en escena murguera. La máscara como un modo de amplificar y potenciar esa expresión a la que hace referencia. Por su origen callejero, en el Montevideo del 900, entre tranvías, en plena calle, en los barrios, “necesitabas que la vecina que estaba sentada en la otra esquina vea rápidamente en mi cara y entienda qué estoy expresando y lo grotesco de la expresión, por eso la pintura y el maquillaje resalta las cejas, los gestos, en definitiva, la dramaturgia murguera”.

«La Catalina» en la región: fechas y entradas

Lunes

Hora y lugar: a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti Fernández Oro 57).

Entradas: desde $4500, en venta en Nikel (San Martín 526, Cipolletti) y a través de livepass.com.ar.

Martes

Hora y lugar: a las 21, en Fundación Cultural Patagonia (Rivadavia 2263, Roca).

Entradas: desde $4000, en venta en FCP (Rivadavia 2263, Roca) y a través de livepass.com.ar.

Miércoles

Hora y lugar: a las 21, en Casino Magic Neuquén (Planas 4005, Neuquén).

Entradas: desde $4500, en venta en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), boleterías del Casino y a través de entradauno.com.