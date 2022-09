El historial de conflicto entre Justin Bieber y el público argentino

Luego de la cancelación de sus dos recitales en La Plata, que iban a ser el próximo fin de semana, Justin Bieber estuvo en boca de todos y muchos recordaron su fallida visita a Argentina en el 2013.

El canadiense suspendió sus dos shows programados en el país del 10 y 11 de septiembre por su estado de salud. En junio reveló que padece el síndrome de Ramsay Hunt, un virus que afecta al sistema nervioso.

«Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil», expresó el artista en un comunicado.

«El agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar», agregó.

Bieber, de 28 años, tuvo un polémico paso por Argentina en el 2013. En pleno auge de su carrera, su llegada causó mucha expectativa con dos shows en Buenos Aires y uno en Córdoba, que resultó ser el más exitoso.

En el primero de los pautados en el Estadio Monumental, se vio envuelto en una gran discordia por «barrer» del escenario una bandera con los colores argentinos, que también se dijo que era una camiseta.

Se la arrojaron desde el público y en vez de agarrarla, la alejó con el pie del micrófono. Ese gesto fue criticado posteriormente pero lo peor se dio en el segundo recital.

Apenas ocho canciones interpretó en la noche posterior y suspendió la presentación por un «malestar estomacal» que lo adjudicó a una intoxicación alimentaria. Muchos no creyeron esa versión y la relacionaron con sus excesos.

Antes de la primera noche, el cantante salió a un boliche de Palermo y uno de sus custodios agredió a un fotógrafo mientras hacía su trabajo. Lo golpeó y le quitó su cámara. Por ese incidente, Bieber fue procesado como supuesto instigador de los delitos de robo y lesiones, lo que lo mantuvo alejado de Argentina en los años siguientes.