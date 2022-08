Estrena «La mujer invisible», una obra que cuestiona la medicalización de la vida cotidiana

Pura, concreta, deseante, intensa, real, emocional, pasional, verdadera. Y aun así, la mujer se siente invisible ¿Lo es? ¿Pueden verla? ¿Qué ven cuando la ven? Porque sí, pueden verla. Pero entre ella y el otro, la pastilla, ese dispositivo farmacológico “normalizador” de conductas (des)encajadas en personas (in)visibilizadas.



De esto, de las luchas internas y externas de una mujer por ser incluida en una sociedad en la que no encaja por ser ella pura, concreta, deseante, intensa, real, emocional, pasional, verdadera trata “La mujer invisible”, la obra teatral de creación colectiva dirigida por Fabián Castellani y actuada por Alejandra Kasjan, quienes, junto a Alejandra Yañez, dieron forma a esta puesta en escena que hoy, a las 20:30, tendrá su estreno neuquino en la sala de Ámbito Histrión (ver aparte).

La obra comenzó a gestarse tras el reencuentro, en Roca, de Fabián Castellani, residente en Mendoza, y Alejandra Kasjan, mendocina radicada en Neuquén desde 2006. Impulsados por las ganas de volver a hacer teatro juntos, el director le pasó a Kasjan unos textos de la poeta y psicóloga social Marisa Wagner con los que estaba trabajando. Así comenzó un trabajo colaborativo al que se sumó Alejandra Yáñez, residente en San Rafael, en el sur mendocino.



En palabras de Castellani, “estas lecturas fueron delineando un tópico preciso que se unieron a los interrogantes de Val Flores, escritora, maestra lesbiana y activista LGTB, y después aparecieron ‘locos famosos’ como Vincent Van Gogh y Antonin Artaud. Las elecciones fueron a partir de textos que nos emocionaban y que nos ayudaban a avanzar sobre las preguntas que plantea la obra; cada autor y autora lo hace desde una perspectiva particular”.

Kasjan, quien desarrolla desde hace varios años en Neuquén una intensa labor como actriz de teatro y docente, trabajó en la selección de los textos a partir de los cuales surgiría la dramaturgia de “La mujer invisible”. Fueron varios meses de intenso trabajo entre las tres ciudades hasta lograr la versión definitiva que ya ofreció funciones en Alvear, San Rafael, Mendoza y San Luis y que ahora le toca el turno a Neuquén y Roca (ver aparte).



La obra reflexiona sobre las consecuencias de la medicalización y lo hace a partir de una mujer (Alejandra Kasjan) que lucha por ser y deber ser. “Hay una relación amor-odio con la medicación, en un primer momento ella se entrega porque te venden que vas a ser visto, aceptado, querido, es como que te está vendiendo el paraíso en una capsulita y vos lo comprás con todo gusto. El tema es el tránsito y lo que va haciendo la medicación en tú cuerpo, en tu cabeza y ahí empieza esta relación de amor odio. Conscientemente no se opone, pero inconscientemente hay una lucha desde su querer ser con el deber ser: el querer ser que no quiere la medicación y el deber ser que es la única forma de entrar en esa sociedad”, revela la actriz en un diálogo con RÍO NEGRO.



La mujer (in)visible no está sola en escena. Allí están sus vínculos representados por cientos de pedacitos de tizas, también estás las pastillas y los otros que la miran porque saben que está allí, pero que aun así la invisibilizan. Esos otros son también el público porque la obra invita al espectador a pensarse, a mirar al otro, otra con empatía, a reconocerse en etiquetas. Busca reflexionar sobre un tema poco abordado, pero muy presente en la vida de muchas personas.

La mayoría de las veces las medicaciones inhiben aspectos maravillosos de las personas. Ante estas realidades, no se buscan alternativas más saludables y se recurre directamente a la pastillita» Fabián Castellani, director y coproductor de «La mujer invisible».



“La puesta es bastante austera, son tizas”, revela Kasjan. Pero en esa austeridad se dice mucho. O, mejor aún, su personaje lo dice. “Esta mujer convive con tizas que representan a alguien, algún vínculo de los profundos que es con quien va a estar interactuado todo el tiempo. Esta mujer va contando su historia en relación a cómo se va vinculando a su entorno. En esta obra se ve invisibilizada por la no devolución de la mirada del otro, ‘por qué el otro no me mira, no me escucha no me contesta’. Y cómo ella se desespera por encajar, porque somos seres sociales y necesitamos esa mirada del otro. Hace todo lo posible por encajar, por ser vista”.



La puesta en escena de “La mujer invisible” cuenta con otros tres elementos clave: la iluminación, el vestuario y la música, que va de Peter Gabriel y Arcade Fire al Negro Rada versionado por Liliana Herrero. De las dos prendas que usa en escena, una de ellas está hecha de obras de Van Gogh y la otra, de prospectos. Literalmente, está vestida con medicaciones, sólo así logra ser (in)visibilizada. Pero ya no es ella, es lo que el otro espera, necesita que sea.

“La medicación entra como normalizadora, empaquetadora,” reflexiona Kasjan. “Como esto que te hacen creer qué es normal, quién te regula lo emocional como para que seas soportable para el otro, te baja el deseo porque el otro no soporta tu deseo o porque tus deseos son demasiado. La medicación aplaca todo eso”.

«La mujer invisible»: ficha técnica, dónde y cuándo verla

Estreno: este domingo, a las 20:30.

Funciones: domingos 14 y 21 de agosto.

Lugar: Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

Entradas: $1000. Reservas al 299 5220171

Actuación: Alejandra Kasjan Maroa.

Dirección: Fabian Castellani

Asistencia de dirección: Alejandra Yañez.

Dispositivos escénicos: Bruno Ferrari

Vestuario: Victoria Fornoni.

Diseño lumínico: Fabian Castellani

Técnica: Fabian Castellani- Bruno Ferrari.

Diseño Gráfico: Darío Castellani

Fotografía: Noelia Nieto.

Producción: Alejandra Kasjan Maroa- Alejandra Yañez- Fabian Castellani- Bruno Ferrari.

En Roca

Función: viernes 12, a las 21, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454).

Entradas: $800 y se pueden reservar y pagar tanto el día de la función, como con anterioridad. Si se opta por esta segunda opción, se lo debe hacer por medio de Mercado Pago a Marina Gala di Giovanni

CVU: 0000003100041483731010

Alias: clubdearte.mp

CUIT/CUIL: 27389058675

enviar nombre, cantidad de entradas y el comprobante de la transferencia.