La fascinación de Roberta Orlandini por la cultura japonesa, que se remonta a su infancia saltense, la encuentra hoy liderando un proyecto musical audiovisual no menos fascinante: el Homenaje Miyazaki Quinteto, un ensamble que interpreta la música de las películas de Hayao Miyazaki, el responsable creativo de títulos como “Mi Vecino Totoro”, “Porco Rosso” y “El Viaje de Chihiro”, entre otros. La formación integrada por músicas y músicos de Cinco Saltos dará este miércoles, en la sala neuquina de Te.Ne.As., el primero de tres conciertos. El domingo se presentarán en el marco de Kabuki Oriental Neuquén y el miércoles de la semana que viene lo harán en el Cine Teatro Español de Cinco Saltos (ver aparte).



El quinteto integrado por Sol Yacopini (bajo, ukelele, sinte), Joaquín Orlandini (batería y percusión), Tomás Jara (guitarra), Francisco Fuchs (guitarra, bajo y sinte) y Roberta Orlandini (pianos), todos ellos integrantes del Taller Espacio Creativo Musical donde se desempeñan como profesores; y Federico Watrt en la edición audiovisual, tuvo su origen en 2018 cuando Roberta Orlandini reunió a unos 28 músicos para darle forma un espectáculo orquestal que interpretara la música del director japonés Joe Hisaishi, compositor de las músicas de los filmes Miyazaqui.

Aquella presentación se dio en el marco del Kabuki Oriental Neuquén, uno de los festivales de cultura pop oriental más importantes del país, y fue espectacular, no solo por la propuesta musical en sí, un repertorio de seis temas de bandas sonoras de Miyazaki, sino porque los 28 músicos en escena estaban vestidos y maquillados para la ocasión, además de contar con un soporte audiovisual.



Tras aquella impactante presentación, Roberta mantuvo el proyecto, pero lo redujo a un octeto con arreglos especialmente realizados para una formación de ocho músicos. En febrero de 2020, se presentaron en el marco del festival de Cine La Picasa, de Cinco Saltos, que, en esa edición ofreció en apartado de cine oriental.

Recluida por la pandemia, Roberta siguió trabajando en la música de Miyazaqui -en realidad de Hisaishi- y en el ensamble que la interpreta, formación que redujo aún más hasta convertirla en el quinteto actual, en pos de hacerlo factible en escena.



Pero no todo es tan sencillo porque el achique facilita ciertas cosas, pero complejiza otras. En pandemia en Cinco Saltos les resultaba poco menos que imposible reunir, por caso, cinco violines. Las soluciones las encontraron en la creatividad y en la osadía: tomaron riesgos. Compraron un sintetizador y se apoyaron en instrumentos más cercanos al pop que a la orquestación que caracteriza a las músicas de Miyazaki. Y funcionó.

El Homenaje a Miyazaki Quinteto suena bien y, no menos importante, suena original. “El piano es el instrumento común”, cuenta Orlandini en un diálogo con Río Negro. “La música original es orquestada, nosotros hacemos una adaptación a quinteto con piano, sintes, percusión, batería, bajo y guitarras. Hay mil versiones de cada tema, hay quintetos, grupos de cuerdas, orquestas…. Se puede tocar de forma individual y desde ahí lo que se te ocurra”. Los arreglos surgieron de los días de trabajo en pandemia, “de estar encerrados ensayando fuimos buscando distintas maneras para cada tema hasta que nos cerró”, revela Roberta.

Lo propio de este ensamble quizás no sea tanto su número, sino su instrumentación: “Nosotros no teníamos tantas cuerdas como sí sucede en otras formaciones y nos dijimos qué hacemos. Algunas cuerdas las hacemos con el sintetizador; después, son versiones que musicalmente están adaptadas a nuestros instrumentos. El único que si está siempre es el piano”.



La novedad dentro de la novedad es si dudas el sintetizador, un instrumento que le da ciertas características pop a esta propuesta que, si bien fue creada para orquesta, no menos cierto es que Isaishi es un compositor al que no le resulta extraña la música electrónica.

“Las músicas recrean las películas de una manera hermosa”, sostiene Roberta. “Paras nosotros es un viaje sonoro. Esta música es una invitación a hacer un viaje introspectivo, que tiene que ver, creo yo, con lo que nos pasó en pandemia: irnos hacia adentro y que cosas sí y qué cosas no”.

Para agendar

Miércoles 13, a las 17, en Te.Ne.As. (Leguizamón 1701, Neuquén). Entradas:$800.

Domingo 17, en el marco de una nueva edición de KABUKI Oriental Neuquén, en el Ruca Che.

Miércoles 20, a las 19:30, en el Cine Teatro Español de Cinco Saltos (Roca 326). Entradas: $800.