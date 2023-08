La Segunda Feria Discómana de Invierno, este sábado en Neuquén

Hay pasiones que no se pierden nunca, tal vez la memoria emotiva tenga algo que ver. Lo sensorial, lo que puede percibirse en la piel, lo auditivo, las bandas sonoras de películas y de los distintos momentos y etapas de la vida de cada persona, son únicas. Este sábado tendrá lugar la segunda feria discómana de invierno, en la que las diferentes emociones que provoca la música grabada en los distintos formatos, generan diversas experiencias.

Entre las 14 y las 20, en el Centro Cultural Oeste (Racedo y Dr. Ramón), habrá una explosión de emociones, sensaciones, reuniones y bateas, con entrada libre y gratuita. Allí, el público podrá encontrar discos Lp (nuevos y de 2da mano), CDs, casetes, remeras e indumentaria, libros y revistas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Alejandro Carpo, organizador del evento, y Omar “Pato” Esparza, dieron detalles de esta segunda feria

P: ¿Cuál es el criterio para definir quiénes participan?

R: Como todos los años, cada vez se avecina la fecha de la feria, el RING WEAR CLUB abre la convocatoria para participar del evento.

En esta segunda edición de la “Feria Discómana De Invierno” tenemos confirmada la participación de ocho puestos.

La “Feria Discómana De Invierno” está pensada, en principio, para aglutinar a los feriantes locales de la ciudad y la zona. Siempre tenemos el placer de reencontrarnos con los que participan todos los años (Disquería Almendra; Rai Negrete; Luis Roma; la gente de Vinyls Neuquén) y después los que no están siempre o van rotando. Este año hay dos feriantes nuevos, que se sumaron (Sun Sun Records y Said Barahona).

P: ¿Cómo surgió la pasión por los discos de vinilo?

R: Los que comenzaron escuchando música en la era analógica, en general, nunca olvidaron del todo a sus LPs y casetes. La pasión por los discos siempre estuvo: este revival la volvió a despertar.

P: Para ustedes, ¿qué diferencia a los discos físicos del resto de los formatos?

R: En principio, se puede pensar que la música en formato físico, LPs y casetes, e incluso CDs, tiene varias desventajas con respecto a lo digital. No solamente es superlativamente más caro, también ocupa lugar, exige un cierto cuidado al momento de su manipulación y necesitas disponer de bandeja y/o casetera, el amplificador y un par de bafles. Pero creo que son precisamente esas desventajas las que hacen atractivo al formato físico. Un disco exige un cierto compromiso para con su cuidado. Y el hecho de repetir esa pequeña ceremonia que consiste en sacarlo de su sobre, encender los equipos, ponerlo a girar y poner la púa con cuidado, todo eso es una suerte de significativa experiencia vital que se completa apreciando la gráfica de las tapas.

Personalmente, no reniego de lo digital. Los mp3 y las plataformas de streaming me son muy útiles a la hora de trabajar; pero, quiero decir que tenés tres millones de mp3 en tu máquina o una suscripción a tu streaming favorito y la verdad es que no tenés nada. Tenés un disco y tenés algo.

P: ¿Qué hay de los libros y las revistas que habrá en la feria?

R: Como en todas las ediciones, en esta oportunidad también habrá oferta de revistas, en general revistas musicales que son consideradas “de colección” y libros que, en su mayoría, tienen que ver con la materia. No olvidemos que esta clase de eventos, si bien atrae a los curiosos, están pensados y son una oportunidad para los coleccionistas, ya sean principiantes o experimentados.

P: ¿Cómo se hace para sostener los costos de una feria cuya entrada es gratuita?

R: Siempre las ferias organizadas por el Ring Wear Club fueron de entrada libre y gratuita para el público. Los gastos (alquiler, publicidad y demás) son absorbidos por el costo de cada uno de los stands.

No obstante, hay que aclarar que la “Feria Discómana de Invierno” está organizada conjuntamente entre el Centro Cultural Oeste y el RWC. No se invierte ni en alquiler ni en publicidad; los gastos, si es que los hay, son menores. Por eso los stands tampoco tienen costo para los feriantes. Es un evento cultural de importancia y totalmente gratuito para participantes y público.

P: ¿Cuánto costarán los discos, casetes y demás y cuál es el criterio para ponerles precio?

R: El precio de los discos, especialmente las piezas de colección de segunda mano, está determinado por la oferta y la demanda. También, por supuesto, influyen factores como el valor de la moneda extranjera, la inflación y los problemas económicos que todos conocemos y a los que el mundo del coleccionismo discográfico no es ajeno y también le afecta.

No obstante, en la feria se puede encontrar una amplia gama de precios en discos de diferentes estilos y épocas.

El entusiasmo, la energía musical, la perseverancia, el compromiso, la necesidad, en otras palabras, se podrá advertir esta tarde.