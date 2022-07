Noe Pucci, Folatelli & Giannini: buenas (sin)razones para salir de gira

Por las ganas de compartir música y momentos juntos. Con el impulso de seguir recorriendo caminos, el trío que conforman Noe Pucci, Gustavo Giannini y Pedro Folatelli deciden encarar la ruta, en esta época, con cadenas para el coche, una mini gira por el norte neuquino. Los lugares serán: el sábado , a las 13, “Club Valentina sur”, Neuquén; domingo, a las 20, “Damasca casa para las artes”, Fernández Oro; viernes 15, a las 22, “Bar de montaña”, barrio Las luces, Las Ovejas; sábado 16, a las 22, “Kalma resto bar”, lileo 241, Andacollo y el domingo 17, a las 20, “Teatro Orfelina cerda”, Huinganco.El público interesado puede consultar, reservar y adquirir las entradas para todos los shows y conectarse al whatsapp 298 464 8243.

En diálogo con RÍO NEGRO, los artistas respondieron algunas preguntas sobre la mini gira:

P: ¿Por qué este trío?

NP: Por qué sí… Porque juntos y más nos pensamos y construimos mejor.

GG: Este trío se dio de manera natural, como un encuentro de amigos que nos conocemos hace muchos años pero que no habíamos encarado un proyecto los tres juntos. Tanto Noe como Pedro son músicos muy inquietos y grandes laburantes de la música independiente y eso hace que el proyecto en sí se mueva rápidamente.

PF: Tocar con Noe y Gustavo en el mismo escenario haciendo su música es una oportunidad que jamás dejaría pasar. Son amigos, son músicos extraordinarios y me hace feliz trabajar con ellos y compartir también con el músico Gallo Lago (oriundo de Chos Malal) es algo que todos queríamos hacer.

P: ¿Qué se pusieron como objetivo para encarar esta gira?

NP: Creo que llevar nuestras canciones a todos lados es un muy buen objetivo porque amamos la música y nos gusta viajar.

GG: No hay objetivos concretos más que el de disfrutar de nuestro arte y llevarlo a cada rincón que sea bien recibido. En lo personal, trato de no poner objetivos en mis diferentes proyectos, me preocupo más por poner lo mejor de mí y que la cosa fluya.

P: Siendo músicos independientes, ¿cómo financian el trayecto?

NP: Hay que decir que cuando una o uno comienza a armar una gira, primero, trata de que absolutamente todos los gastos estén cubiertos y no solo eso. También ganar dinero, ya que los tres vivimos de nuestras músicas.

GG: Como vos bien lo decís, somos músicos independientes lo que implica que el financiamiento salga obviamente de nuestros bolsillos y del acuerdo con los diferentes lugares en los que tocamos. Sin dudas, la independencia cuesta, pero es lo más parecido a la libertad que tenemos.

PF: La libertad es lo más preciado que podemos tener y poder tocar donde nos gusta, con quien nos gusta. Es algo que siempre vale lo que cuesta. Lo financiamos con sangre, sudor y lágrimas.

P: ¿Por qué viajar en este momento del año?

NP: Porque en invierno también pagamos alquiler (risas). No, bueno, algo de eso hay, pero aparte somos entusiastas, invierno, norte neuquino y ¿por qué no?

GG: Yo te contestaría con otra pregunta ¿por qué no viajar en este momento del año?

P: ¿Cómo serán los covers de clásicos en este caso?

GG: En este show en particular no hay muchos covers, salvo alguno que otro que tocamos de dúo con Pedro, pero está focalizado más en las composiciones propias, en especial en las de Noe que a parte son temas que nos gusta tocar y que sentimos, por lo que es un placer poder aportar nuestro granito de arena.

P: ¿Cuál es la música que quieren compartir con el público?

NP: La que hacemos, la que nos sale del mismísimo corazón. Esa principalmente.

GG: Un poco siguiendo con la respuesta anterior la música que queremos compartir es nuestra música, la auténtica, la original, aquella que viene acompañada siempre de un mensaje.

P: Son de los que no pararon de componer en pandemia ¿Habrá material nuevo sobre el escenario?

NP: Compongo bastante poco, me cuesta debo confesar. Pero en esta gira habrá tres canciones nuevas. «Besa”, “Jarilla” y una versión de “La Ventanita del amor” del grupo “Sombras”.

GG: Como bien decís, en pandemia, salieron varias composiciones nuevas, que seguimos mostrando y desarrollando. Igual siempre hay cosas nuevas o arreglos nuevos sobre viejas composiciones, más por una cuestión personal de interpretarlas por quien somos hoy.

P: Si pensamos en las letras ¿Qué aparece en el transcurso de la pandemia? ¿Les ayudó a inspirarse?

NP: Como te decía antes, en pandemia compuse bien poco, pero lo que puedo decir es que sigo componiendo de este lado de la vereda. Para las mujeres, para el pueblo trabajador y para el sector más golpeado de la sociedad, los y las desocupadas.

GG: Vivir ayuda a inspirarse, es lo único necesario para que la magia suceda.

P: ¿Por qué eligieron los temas en cada caso?

GG: ¿Nosotros elegimos los temas o los temas nos eligen a nosotros? Te volví a contestar con una pregunta (risas).

PF: La oportunidad de compartir y tocar con músicos maravillosos como Noe y Gustavo y también Gallo, justifican casi cualquier repertorio. Para esta ocasión, armaron una lista de temas exquisita, con una duración que dejará hechizada a cualquier audiencia.