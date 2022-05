Pintura: Roberto Pellegrini expone «Arenas Movedizas»

“Mi padre era recibido de Bellas Artes, un amante de la pintura. Fui único hijo y se dedicó de lleno a mostrarme y contarme todo lo que sentía. Él había nacido en La Boca y me llevaba al barrio, al museo de Quinquela, al de Bellas Artes y a todos los movimientos culturales y de pintura, sobre todo, que había en cualquier parte. De ahí nació mi deseo de poder expresarme como él. Desde chico estuve pegado a su mesa de pintura y así me fui relacionando con las artes plásticas”, cuenta Roberto Pellegrini a Río Negro.

Su vínculo con el arte, la pintura y la veta creativa es parte fundamental de su vida, porque también fue docente y se desarrolló en el diseño gráfico y la fotografía. Este roquense, nacido en 1940, volverá a exponer sus obras desde el próximo viernes en la Casa de la Cultura.

“Arenas Movedizas” no será una muestra más para Roberto, ya que hay un cambio en su enfoque artístico. “La idea surgió después de algunos viajes al exterior donde pude apreciar mucha pintura moderna. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York vi cosas maravillosas y esto me impactó tanto que en mí se movió todo. De ahí viene el nombre de Arenas Movedizas”, explica.

“El Diablo Azul” es una de sus obras ya conocidas.

“El cambio implica salir de lo figurativo, yo trabajaba los paisajes en acuarela, cosa que voy a seguir haciendo igualmente. Pero quise, en este caso, profundizar e investigar en lo moderno y logré hacer cosas que me llenaron de satisfacción y dudas, porque no sabía si lo que estaba haciendo era realmente lo que buscaba o no. Pero tuve un buen asesoramiento, con gente que vio esos trabajos y me entusiasmé”, comenta Pellegrini. En el mismo sentido, el artista subraya que “fue un cambio de técnica, de temática y de forma de expresar, por sobre todas las cosas”.

Entre sus tantos trabajos, ya sea en equipo o de manera independiente, Roberto mostró su talento en el Río Negro en décadas pasadas. “Tuve la posibilidad de hacer trabajos especiales en fotografía para el Diario, con varios suplementos. La experiencia fue muy enriquecedora para mi”, señala.

“Alazán” es otra de sus composiciones.

Si bien desde muy chico tuvo una fuerte presencia del arte en su vida, los últimos cuarenta años han sido para Roberto cada vez más intensos en cuanto a lo que a pintura se refiere. “Alrededor de los ‘80 empecé a trabajar un poco más en serio en todo esto. Mi primera muestra de pintura se hizo en un pequeño salón de la Comisión de Cultura sobre la esquina de Villegas y Sarmiento (de Roca). Fueron cinco o seis acuarelas que a la gente le gustaron mucho. Eso me motivó bastante y después fui profundizando”, agrega.

“La jubilación (en 2006) me dejó el tiempo suficiente para dedicarme de lleno a esto y acá estoy, en ese baile. El resultado de todo eso lo vas a tener el 3 de junio en la Casa de la Cultura”, finaliza Roberto.

Así será el viernes que viene, cuando desde las 20 quede inaugurada la muestra que estará disponible hasta el 24 de junio.