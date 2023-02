Gran Hermano: Romina cada vez más distanciada de Alfa

La relación entre Romina y Walter «Alfa» era una de las más fuertes en la casa de Gran Hermano desde el comienzo del reality, algo que cambió en los últimos días.

Hasta hace pocos días, ambos se mostraban muy cercanos, como ocurrió desde que empezó la competencia. Por su vocación de «cocineros» de la casa, los dos compartían mucho tiempo.

Incluso en el cumpleaños de Alfa hace dos semanas, el participante debió fingir que se iba a ir del reality para que Gran Hermano le cumpla los festejos pedidos y Romina fue una de las más sufrió la posible partida.

Desde la entrada de Camila, Walter se aisló del resto de la casa junto a ella. Uno de los encontronazos más fuertes con Romina fue la semana pasada, cuando le criticó su postura respecto a sus hijas.

Alfa se está poniendo violento con Romina, ya no lo aguanto máspic.twitter.com/AJlTKnCbUv — feli (@nom0leste) February 5, 2023

Alfa le cuestionó cómo se mostraba respecto a la tristeza por extrañar a su familia, algo que ella no le perdonó. Para él, si tanto «extraña» a las hijas, podría tomar la decisión de irse.

En las últimas horas, Romina dejó de estar cerca de Walter y ambos se criticaron a sus espaldas. «No me la banco 20 días más a esta piba haciéndose la dueña de la casa. No me la banco, de verdad. Yo soy de mi casa, de mis cosas, y nunca le metí la mano en el bolsillo a nadie. Entonces, no tengo ganas», sentenció Alfa en diálogo con Camila.

#GranHermano #Romina le sacó la careta a #Alfa y ahora él no se la banca.

Hay que sacarlo de la casa. pic.twitter.com/FDdmhgHk66 — Martín Adaro💚📺📻🍿 (@martinadaro1) February 5, 2023

«Estoy dándome cuenta de que hay muchas cosas que no me cierran«, continuó el participante más longevo de la casa y volvió a asegurar que tiene «ganas de irse».

Esta noche es la gala de eliminación y los nominados son Ariel, Marcos, Julieta y Nacho. El jueves, Camila salvó a Alfa de la placa luego de ganar el juego del liderazgo de la semana que también le dio inmunidad.