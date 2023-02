Gran Hermano: la mamá de Julieta la defendió de las acusaciones de maltrato animal

La mamá de Julieta de Gran Hermano 2022 hizo un fuerte descargo ante las acusaciones de maltrato animal por parte de la participante del reality.

Hace unos días, la modelo había hablado de su perrita. En una charla había revelado que no quería a Mía. «¿Se habrá muerto?», se había preguntado.

En ese momento, las redes sociales estallaron y, teniendo en cuenta que ella es una de las nominadas para abandonar la casa este domingo, muchos se expresaron en ese sentido.

Dentro de ese clima de repudio su mamá, Patricia Destefani, salió a aclarar el tema, usando la cuenta de Instagram de su hija. Con la perra en su falda hizo un extenso descargo.

Maltrato animal: qué dijo la mamá de Julieta de Gran Hermano

“Soy la mamá responsable de nuestros 4 perritos. Ella es Mía, la famosa perrita en cuestión. Julieta manifestó en las tres oportunidades que habló de ella que no siente el mismo amor por Mía que por nuestras otras tres mascotas. ¿Qué entienden ustedes por maltrato animal? Mía es una perra que es distinta, porque no es juguetona, nunca lo fue, fue muy solitaria y muy tranquila. Pero nunca dejamos de cuidarla. Nosotros amamos a nuestros perros”, expresó Patricia.

“Yo invité a panelistas que en su momento hablaron de este tema, e invito a cualquier persona a que venga a ver en qué condiciones están nuestros perros. Los perros no son de Julieta. Los perros son de la familia y yo me hago cargo de los perros. Entonces, independientemente de que los dichos puedan parecer simpáticos o no, acá no hay maltrato animal. Mía está en perfectas condiciones, está viejita, está ciega y no le gusta que la alcen, pero siempre fue así”, agregó Destefani.

“Yo escuché decir que Julieta se muera por como habla de su perro, eso es mucho más cruel a que Julieta diga ‘no quiero tanto a Mía’”, cerró.

Buen día. La mamá poggio sobre los dichos de Julieta. #LAM parte 1. pic.twitter.com/18zyeJ9YD4 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 4, 2023