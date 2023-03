Gran Hermano: Romina se abrazó con Alfa y discutió con otros excompañeros

La primera gala de Gran Hermano con Romina fuera de la casa dejó varios momentos calientes con picantes reencuentros con sus excompañeros y duros cruces con los panelistas.

Los «analistas» del programa le consultaron por los motivos que la llevaron a querer entrar al reality y sobre algunos rumores respecto a su situación económica.

«Estoy separada, no tengo propiedades. Walter, mi exmarido, vivía en un country, alquilábamos ahí, pero yo nunca viví en un barrio cerrado, justamente nuestra separación vino por problemas económicos. Cuando me separé me tuve que mudar, así que empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque él no me podía ayudar a pagar un alquiler”, comentó.

La exdiputada reconoció que no se sentía preparada cuando el que era su marido, el exintendente de Moreno Walter Festa, le propuso la candidatura.

«Estaba recién separada y vi Gran Hermano como una gran oportunidad. Yo iba de chiquita a Telefe sola, pero nunca pude hacer ningún casting porque no tenía plata para armar el book de fotos”, contó.

Después fue el turno de sus excompañeros y varios le recriminaron algunas actitudes. Camila dijo que la trató «muy mal» y que le hizo «bullying» cuando entró. «No me voy a enganchar en lo tuyo. Jamás te traté mal, tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal”, le contestó Romina.

La otra que la criticó con dureza fue Coti. «Vos me dijiste que yo era una mala persona, te la pasaste criticando los cuerpos de las personas, me dijiste que estaba gorda, y también criticaste la sexualidad de Agustín. Te quería decir que criticaste mucho mi forma de hablar pero por lo menos yo no digo ‘vistes’”, disparó.

Otros exparticipantes tuvieron comentarios positivos hacia la última eliminada como Thiago, Cata y Daniela. Pero el momento más esperado fue el abrazo con Alfa.

Ambos fueron muy cercanos en una primera etapa del reality pero después se distanciaron tras una fuerte pelea que ya parece haber quedado atrás.

Repaso de los castings y falsa boda

Santiago del Moro les anunció a los participantes que en la noche de miércoles repasarán en vivo los videos de los castings de cada uno de los 20 jugadores que pasaron por la casa.

Además, les reveló que el viernes harán una «falsa boda», donde dos de los tres finalistas (Julieta, Nacho y Marcos) deberán hacer de novios y el tercero oficiará de cura.

Se espera que para esa noche ingresen especialmente el resto de los excompañeros que pasaron por el reality. Antes de la final del lunes, el domingo entrará Del Moro y cenará con los tres últimos competidores.