Retiro de Tamboreras en Bariloche, Ciclo Verano FCP en Roca, teatro en Neuquén: la agenda para este fin de semana

Bariloche

Continúan las actividades en el marco del IV Retiro de Tamboreras y el Festival Mujeres y Disidencias a la Patagonia 2023.

Para esta edición se geenró una articulación con Festival de la Canción Sin Fin @lacancionsinfin para sumar más artistas locales.

Los conciertos se transmiten en vivo vía streaming y se pueden ver ingresando al Canal de Youtube de Camping Musical Bariloche y luego quedan alojados en el mismo sitio.

Vivi Pozzebón ofrecerá su show este sábado en el Auditorio Camping Musical.

Viernes

En Bariloche, San Martín de Los Andes, Villa La Angostura, Dina Huapi y Lago Puelo.

Hierbabuena (Bariloche

Guadita Sosa (Bariloche)

Impro Tamboreras

Püllü Legüero

Sábado

Auditorio Camping Musical Bariloche. (Vivaldi 1000, R8400 Llao LLao, Bariloche)

Luna Monti (Buenos Aires)

Vivi Pozzebón (Córdoba)

Lili Zavala (Suecia)

Anahí Mariluán (Bariloche)

Domingo

Playa Correntoso, Villa La Angostura.

Jornada Intercultural

El abrazo entre kultruneras y tamboreras

Taller a cargo de Anahí Rayen Mariluan. Se trata de una jornada intercultural, una Ül trawn (reunión de canto), organizada por el Retiro de Tamboreras, Festival Mujeres y Disidencias a la Patagonia y Anahi Rayen Mariluan (Cantora Mapuche) para conocer el territorio Mapuche desde donde nacen los cantos.

Más info a través de escueladetamboreras@gmail.com o por WP al 351 2043835

Neuquén

“Criaturas”

Teatro

Este viernes, a las 23, en Ámbito Histrión (Chubut 240), Crash Teatro regreso con esta obra de café concert con monólogos en el bar del teatro.

Entradas: $1200. Reservas al 0299-154530771

“Solilokia”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, en en Ámbito Histrión (Chubut 240), vuelve a escena esta obra escrita por Laura Romero y Leticia Torres y actuada por la propia Laura Romero.

Entradas: $1200. Estudiantes, jubilados y socios: $1000. Reservas al 299 4769342.

Ciclo Licuadora

Artes escénicas

Este fin de semana, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234) se podrán ver las últimas funciones del 2° Ciclo Licuadora, plataforma de artes escénicas.

Licuadora es una Plataforma de Artes Escénicas que impulsa la creación artística joven y emergente del Alto Valle. Brinda herramientas y condiciones laborales concretas y accesibles, que acompañan y fomentan la creación artística de primeras obras.

El Ciclo está propuesto como apertura del entrecruce de los procesos creativos de artistas provenientes de Neuquén, Cutral Co, Zapala, Cipolletti, Fiske Menuco y Centenario.

Funciones desde las 21:30.

Viernes

“Bailarina en la era de la reproductividad técnica”. Dirección: Sol Fuentes Acuña

“Miguela vuela”. Dirección: Melisa Marischelar.

“La danza me quitó todo rasgo de inteligencia”. Dirección: Ana Clara Bravo.

Sábado

“La danza me quitó todo rasgo de inteligencia”. Dirección: Ana Clara Bravo.

“Un caballo por mi reino (esto no es Shakespeare, es drama)”. Dirección: Joaquín Suárez.

“Proyecto agite”. Dirección: Camila Vaudagnotto.

“1625 Arte Joven”

Muestra

Este viernes, a las 20, en la Sala de arte Emilio Saraco (Av. Argentina y vías del ferrocarril) inaugura “1625, Arte Joven”, una muestra colectiva conformada por obras de Ailin Rastel, alvarix, Can Palacios, Renata Barbitta, Valentina Rimada y Valeria Barolin y la música de Las Densas en formato acústico.

1625, Arte Joven surgió de una convocatoria abierta dirigida a artistas y estudiantes de entre 16 y 25 años de edad para generar una muestra colectiva y promover la participación activa de los artistas emergentes y jóvenes en la Sala de arte Emilio Saraco.

Alvarix, a través de su instalación “Portales” propone abrir un portal imaginario en el tiempo que nunca termina, donde convive el miedo, la inocencia, y la esperanza, cuenta el texto de prensa de la muestra.



En esta oportunidad se seleccionó un grupo de seis artistas y se planteó un trabajo compartido y de experimentación, en donde los artistas pudieran reflexionar sobre sus prácticas, sus materialidades, sus búsquedas y dispositivos, permitiéndose ocupar y apropiarse de la Sala, con el acompañamiento curatorial de Ariel Mora.

La muestra podrá visitarse hasta el 25 de marzo, de martes a viernes, de 9 a 21; y sábados, de 18 a 22.

Roca

Ciclo Verano FCP

Popular y Tango

Música

FCP continúa ofreciendo el ciclo “Verano FCP” en el Anfiteatro al aire libre ubicado en San Luis 2085 de Roca. Este viernes, a las 21, dos elencos de FCP: Popular y Tango.

Tango FCP interpretará un programa con “Piropos” de Aníbal Troilo, “La viruta” de Vicente Greco, “Al galope” (Leopoldo Federico), “Reliquias porteñas” de Graciano de Leone, “La llamo silbando” de Horacio Salgán, “A Orlando Goñi” (Alfredo Gobbi), “Pavadita” de Anselmo Aieta y “Morena” de Julián Plaza.

Tango FCP está conformado por Pablo Borgia, bandoneón; Humberto Taglialegna, piano; Marcelo González, contrabajo; Anahí Simón, violín y Hernán Hock, guitarra.

Por su parte, Popular FCP compartirá temas como “Estepa perdida” de Jonathan Ceballes, “El tímido” Raúl Carnota, “Chacarera en Río Negro” (Jonathan Ceballes), “Canción para Carito” (Gieco- Tarragó Ros), “Zamba del carnaval” de Gustavo Leguizamón, “Desde el alma- Ilusión de mi vida” (Melo- Brunelli) y “Chacarera del violín” (Simón- Cirpolo).

“Funky”

Jazz FCP

Este sábado, a las 21, será el turno de Jazz FCP con el concierto “Funky”. El programa está compuesto por “Mercy, mercy, mercy” de Joe Zawinul, “Walk tall” (Joe Zawinul), “Mr. Clean” de Weldon Irvine, “A go go” de John Scofield, “Tutu” de Marcus Miller, “Pick up the pieces” (Shaun Evans), “Strasbourg St. Denis” de Roy Hargrove y “Red clay” de Freddie Hubbard.

Jazz FCP está integrado por Luis Cide, guitarra y dirección; Víctor Valdebenito, contrabajo; Sabina Muruat, piano; Leonardo Álvarez, batería y Alan Tetchiev, saxo.

Localidades en venta

La entrada general para cada noche, posee un valor de $800 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. 2 x 1 con Club Río Negro. Se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 y sábado de 10 a 13. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19

Valle Medio

Giannini + Folatelli

Música

Este viernes, el dúo se presenta, a las 22, en Predio Gastronómico de Isla 92, en Choele Choel.

El sábado, a las 24, en Escena Espacio Cultural (Sarmiento 110, Chimpay).

El domingo, a las 22, nuevamente en Predio Gastronómico de Isla 92, en Choele Choel.