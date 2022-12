Sinfónica del Neuquén, festival de música y jazz en Cipolletti, Rodrigo versionado y La Noche de los Museos: la agenda de espectáculos del fin de semana

Este sábado y domingo, el Complejo Cultural Cipolletti termina el año con un Festival que incluye cuatro obras de teatro y cuatro agrupaciones de jazz.

Entradas son libres y gratuitas hasta agotar la capacidad de cada sala (teatro 500 y sala Astor Piazzolla 60). Para los recitales no se requiere ticket. Los recitales serán al aire libre, en el parque externo del CCC.

Sábado

20:00 – Teatro | Desde cuando te despedís con un beso cuando hablás de Pilsen (Sala Piazzolla)

20:00 – Jazz | Bay Swing (Parque externo)

21:00 – Teatro | Sólo llamé para decirte que te amo (Sala Teatro)

21:00 – Jazz | Capitán del Espacio (Parque externo)

Domingo

17:00 – Teatro | Yo soy (Obra para las infancias, Sala Teatro)

20:00 – Jazz | Mauricio Lusardi Trío (Parque externo)

20:30 – Teatro | La historia de llorar por el (Sala Teatro)

21:00 – Jazz | Classic Jazz 4 (Parque externo)

La Noche de los Museos

Neuquén

“Otra, postales de migración”

Teatro

Este viernes y el sábado, a las 21:30, en Teneas (Leguizamón 1701) se presenta la obra “Otra, postales de migración”, una producción de Dos Ríos compañía orillera de teatro, de Viedma. Con actuaciones de Lucía Zanfardini y Guillermo Riegelhaupt, la dirección de Gustavo Bendersky y operación técnica de Martín Fogelman.

La trama de este espectáculo se teje con las voces de mujeres latinoamericanas migrantes que nos relataron sus historias. Pero este no es un espectáculo sobre cada una de ellas; sino más bien sobre Amanda, que no siendo ninguna en particular habita en todas. Para mayores de 12 años.

Las entradas generales tendrán un valor de $1500 y estarán disponibles en la boletería del teatro los viernes, sábados y domingo de 18 a 21. También habrá venta anticipada en comunicándose al Whatsapp 2920355700, donde se podrá adquirir a un precio promocional de $1200. Asimismo, se ofrece la promoción 2×1 para estudiantes, quienes adquieren 2 entradas por $1500.

“Érase una vez… B y B”

Teatro musical

Este domingo, a las 20, en Teneas (Leguizamón 1701/85), En Escena Teatro Musical presenta “Érase una vez B y B”, el musical basado en “Bella y Bestia”, con la dirección de Ariel Muñoz y más de veinte artistas en escena. Entradas: anticipadas $1200.

Ramillete de microteatro

Tres obras cortas de Patricia Suárez

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 236) suben a escena tres obras cortas de la escritora y dramaturga rosarina Patricia Suárez: “A puertas abiertas”, con Analía Corso, Marta González y Patricia Toledano; “Carnaval en el cielo”, con Marita Tovar y Gladis Magnarelli; y “Mi mejor amigo”, con Claudia González y Luis A. Roldán. Todas las obras bajo la dirección de Silvana Feliziani.

“Así de simple”

Teatro

Este viernes, a las 22, en Ámbito Histrión (Chubut 240), puede verse “Así de simple”, una obra que expone los clásicos conflictos de las parejas a la hora de llevar una relación adelante y nos invita a pensar: ¿Qué es lo que sucede cuando el amor no alcanza? Guión: Sofía González Gil & Ignacio Bresso. Dirección: Malena Albarracín. Reparto: Josefina Porte Farías, Pablo Cosa, Sabina Nozzi, Facundo Selva, Magalí Presa, Martín Pedersen. Entrada general: $1000. Puntos de venta: Cine Teatro Español (Av. Argentina 235) y TodoMúsica (Av. Argentina 261).

Orquesta Sinfónica del Neuquén

Cierre de temporada

Este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español, la Orquesta Sinfónica del Neuquén cierra el Ciclo de Conciertos 2022 con un programa que incluye obras de Mendelssohn, Vivaldi y Mozart; y la participación de Andrea Pulgar, como directora invitada.

Programa:

• F. MENDELSSOHN

Obertura “Las Hébridas” Op.26

• A. VIVALDI

Concierto para flauta y cuerdas “Il Gardellino” Op.10, n°3

Solista: Marcelo Alvarez

• W.A. MOZART

Sinfonía n°41 “Júpiter” KV 551

Pilotos del Tiempo & Neura

Noche Stoner

Este sábado, a las 21, se presentarán por segunda vez las bandas de Pilotos del Tiempo y Neura, en Vintage Bar (Belgrano 235). Entradas anticipadas $500 / en puerta $700.

Primer Festival Intercultural de la Palabra y las Artes de Neuquén

Desde este jueves hasta este sábado tiene lugar el Primer Festival Intercultural de la Palabra y las Artes de Neuquén, con entrada libre y gratuita para todas sus actividades.

Cipolletti

“Sólo llamé para decirte que te amo”

Teatro FCP

FCP presenta la producción teatral “Solo llamé para decirte que te amo”, de Nelson Valente, este sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, en el marco del Festival de Jazz y Teatro.

“Solo llamé para decirte que te amo” repasa la vida de Patricia, quien vive con sus dos hijos, su madre, su hermana y la novia de uno de los hijos. Ella lleva la casa adelante. Hoy recibirá un llamado que cambiará su vida para siempre. “Solo llamé para decirte que te amo” pone en evidencia, en tono de comedia, el rol de cada uno de nosotros en nuestra familia y los vínculos que generamos, así como también la complejidad de los entornos con respecto al diario de la convivencia, sobre todo en una familia numerosa.

El elenco está integrado por Magui Aguirre, Guillermo Álvarez, Romina de Blas, Lis Barrueto, Mercedes Jurado, Lucas Molina y Ricardo Peinado. El vestuario es responsabilidad de Claudio Clozza y la dirección general de Tato Cayón.

Roca

“Nudillos rojos contra la pared, una lírica violenta”

Teatro

Este viernes, a las 21:30, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454), el grupo Acequia estrena la obra teatral “Nudillos rojos contra la pared, una lírica violenta”. Valor de la entrada $1.000.

“Sería una pena que se marchitaran las plantes”

Teatro

El domingo, a las 21, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454), el grupo Escena Urgente presenta la obra de Ivor Martinic “Sería una pena que se marchitaran las plantas”. Actúan Ana Muzin y Nicolás Caminiti, con la dirección de Guillermo Cacace. Entradas anticipadas $ 1.000.

El Entrevero

Taller de folclore

Este viernes, a las 20:30, cierre de Taller de Folclore en el Teatro de la Estación (9 de Julio 960) a cargo de los profesores Natali Fernández y Maximiliano Leiva. Entradas: $700.

Taller de actuación

Cierre del año

Este domingo, a las 19, en Teatro de la Estación (9 de Julio 960) El ojo de Baco, Aceitosa Resistencia y Teatro de la Estación presentan siete escenas cortas. La condición humana con sus virtudes y miserias, juego escénico, humor y mucha reflexión. Muestra del Taller de Actuación dictado por Cristian Berdejo. Entrada: $ 500.

Fiesta Aniversario

Teatro de la Estación

Este domingo, desde las 21:30, Teatro de la Estación celebras sus 20 años con la Escuela Patagónica de Narración Oral; CantArte Sana, el taller de Canto de Miriam Maidana, el Taller de Actuación de @cristianberdejo; y el acompañamiento del taller de Flamenco Municipal de @laurycortez. Entradas: $500. Anticipadas en @dualtimeok (Tucumán 1179).

“Rodrigo”

Espectáculo de FCP

FCP presenta una nueva función de la exitosa producción “Rodrigo”, que une a Rock, Caribe y Artistas FCP, en un homenaje al reconocido cantante cordobés. La propuesta subirá al escenario del Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca, este viernes, a las 21.

El programa contiene “840”, “Amor clasificado”, “Como le digo”, “Fue lo mejor del amor”, “Fuego y pasión”, “La mano de Dios”, “Me extrañaras”, “Por lo que yo te quiero”, “Que ironía”, “Soy cordobés”, “Voló voló” y “Yerba mala”, entre otros.

Entrada: $650. 2 x 1 con Club Río Negro. Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 h. El día de la función, a partir de las 20 h, la venta de entradas es en San Luis 2085. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 16 h.

Orquesta Sinfónica FCP

FCP presenta un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica FCP, este sábado, a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263), de Roca.

El programa está conformado por la Obertura de la Ópera “La Italiana en Argelia” de Gioachino Rossini y la “Sinfonía N°7 en La Mayor” de Ludwig van Beethoven.

La Orquesta Sinfónica FCP está integrada por más de 50 músicos en violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, clarinetes, oboes, fagotes, cornos, trompetas, trombones, piano y percusión; y cuenta con la dirección del maestro Fabrizio Danei.

Entrada: $650. 2 x 1 con Club Río Negro. Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 h. El día de la función, a partir de las 20 h, la venta de entradas es en San Luis 2085. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 16 h.

“Amigos por naturaleza”

Muestra fotográfica

Cinco fotógrafos de naturaleza de la zona del Alto Valle de Rio Negro, Axel Feuereisen, Paul González, Ignacio Hernández, Camilo Sandoval y Alejandro Carnevale, comparten una muestra fotográfica con imágenes sobre la fauna local. Aves, mamíferos, reptiles y hasta insectos podrán verse a través de la mirada particular de cada uno de ellos, quienes, además han formado una amistad que los ha llevado a vivir grandes aventuras y experiencias en la naturaleza.

La inauguración de la muestra será este viernes, a las 20, en Casa de la Cultura. Estará vigente hasta el 17 de enero de 2023. Se expondrán un total de 20 fotografías, 4 por cada fotógrafo y un video con algunas imágenes de las salidas de campo realizadas.

Alter Ego

Música

Este sábado, a las 22.30, en el patio de Casa de la Cultura se presenta Alter Ego, banda de rock, con repertorio propio, influencias de hardrock, blues y rock. Entradas: $400.

Regina

“Cantando Juntos”

Coros de FCP

El Coro de Niños y Adolescentes FCP, Popular FCP y el Coro de Niños FCP Regina compartirán escenario con el espectáculo “Cantando juntos”, el domingo, a las 21, en el Cine Teatro Círculo Italiano de Villa Regina.

El Coro de Niños y Adolescentes FCP y Popular FCP ofrecerán un programa conformado por “Ecce quam bonum” – “Palestrina”, “Popule meus”- “Eustaquio Gurruchaga Oliden”, “Chancletera” de Beto Caletti, “A tu lado”, el anónimo “Soy un coya chiquitito” (Versión coral: Juan Pablo Giusti), “El torito” (Versión coral: Fernando Ballesteros), “Bohemian Rhapsody” de Freddie Mercury, “Recuérdame” de Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, “Amigo fiel” de Randy Newman, “Señales de tránsito” de Silvia Furnó, “Vienen las brujas” de Los Wawancó, el son cubano “Ma’ Teodora”, “Wellerman” de Nathan Evans y el motivo popular venezolano “Prende la vela”, entre otras.

El Coro de Niños FCP Regina, que cuenta con el auspicio del Cine Teatro Círculo Italiano, compartirá “Si me voy” (Cups), “Mundo de caramelos” (Carlos Guerrero y Pedro Dabdoub), “Y si hacemos un muñeco” de la película “Frozen” (Andrea Gómez, Romina Marroquín y Sara Gómez), “Yo quisiera ya ser un rey” (Eduardo Tejedo, Kalimba y Maggie Vera) de la película “El rey león”, “Mucho más allá” de “Frozen” (Aurora Aksnes y Carmen Sarahí) y “No se habla de Bruno” de Lin-Manuel Miranda. El Coro de Niños FCP Regina está integrado por 17 coreutas y cuenta con la dirección de Natalia Joubert y el acompañamiento musical de Silvio Accinelli.