Tristeza en Hollywood por la muerte de James Caan

El reconocido actor estadounidense James Caan, recordado por sus memorables y aclamados papeles como Sonny Corleone en «El Padrino» y el indefenso Paul Sheldon en «Misery», falleció este miércoles a la noche a los 82 años.

La noticia fue confirmada por sus familiares en la cuenta oficial del intérprete en Twitter, donde agradecieron las expresiones de cariño y las condolencias recibidas tras su muerte, y solicitaron respetar la privacidad de sus allegados.

La carrera de Caan había comenzado en los 60, y tras una década en la industria obtuvo su salto a la fama cuando protagonizó la película para televisión «Brian’s Song» (1971), en la que encarnaba al jugador de fútbol americano Brian Piccolo junto a su colega Billy Dee Williams como Gale Sayers, que se transformó en un éxito para la crítica y le mereció una nominación en los premios Emmy.

Un año más tarde, el nacido en el Bronx neoyorquino en 1940 obtuvo el papel que lo haría trascender en el séptimo arte, cuando fue convocado por el joven Francis Ford Coppola para dar vida al turbulento, exaltado y brutal Sonny Corleone, hijo mayor del patriarca de la familia criminal ítalo-americana de la historia, Vito, inmortalizado por Marlon Brando.

El filme, basado en el best-seller de Mario Puzo, se alzó con la máxima estatuilla en los premios de la Academia de Hollywood y -entre otros triunfos y candidaturas- reconoció a Caan con una nominación a Mejor actor de reparto, y al día de hoy se sostiene como una de las mejores cintas en innumerables listas y clasificaciones sobre la historia del cine.

Más tarde, el intérprete participó, entre más, en «El jugador» (1974), que le valió una nominación en los Globos de Oro; en la popular película de ciencia ficción «Rollerball: Los gladiadores del futuro» (1975); en «Mi profesión: Ladrón» (1981) y junto a una terrorífica Kathy Bates en la piel de Annie Wilkes en «Misery» (1991), el filme basado en la novela de Stephen King en el que se transformó en el escritor Paul Sheldon, víctima de un violento secuestro.

