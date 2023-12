Un ex Callejero y dos ex Gardelitos formaron «Cantinela» con lo mejor del rock y la poesía

Una mezcla de integrantes de Callejeros y Gardelitos formó un trío rockero que se llama Cantinela y apenas en los cimientos de su trayectoria, empezó a girar por todo el país y atravesó fronteras.

Para alegría de los fanáticos de Callejeros y Los Gardelitos, los músicos reinterpretan algunos de los temas e hitos de las dos bandas. Al día de hoy, son y siguen siendo protagonistas y testigos de la trayectoria de los conjuntos de mediados de los 90, que nacieron al unísono y que marcaron para siempre la historia del rock nacional.

Desde González Catán, en el partido de La Matanza, Horacio «Hache» Ale, dialogó con RIO NEGRO y repasó la rica historia de las bandas que supieron gestar y trascender; y que son promesa en los escenarios nacionales e internacionales. El 16 de febrero próximo visitarán Roca, con una fecha en Oktober Bar.

El conjunto nació hace solo seis meses en la Provincia de Buenos Aires es la integración del excallejero Elio Delgado, guitarrista de esa banda entre 2001 a 2010 y luego de “Nueva Raza”; Horacio “Hache” Ale, baterista y fundador de Los Gardelitos junto a Eduardo «Korneta» Suárez, en 1995 y de “La Pala Mecánica”; y Martín Ale, exbajista gardelito y vocalista de “Desde Acá”, su banda propia.

“En principio íbamos a hacer una parte de Callejeros, una parte de Gardelitos y otra parte de Viejas Locas”, contó, pero finalmente de eso surgió Nuestra Raza, la banda de Elio, callejero. Luego de un tiempo se separó y llamó a los Ale -padre e hijo- para lo que a partir de julio de 2023 empezó a ser Cantinela.

“El 16 de julio debutamos, era justo mi cumpleaños. Debutamos tocando en Luján, en un recital a beneficio de un nene que necesitaba una operación, estaba complicado. Y de ahí no paramos de hacer recitales. Si no me falla la memoria, ya hicimos unos 22 recitales o más y grabamos”, contó Horacio.

“Yo hoy veo a los chicos que van a ver a Los Gardelitos con todo su entusiasmo, 18, 20, 21, 22 años y ellos tienen una pasión. A ellos les despierta la misma pasión que a mí me despertó hace 45 años atrás” Horacio «Hache» Ale, baterista de Cantinela, ex gardelito.

“Esa es la vigencia de la música, cuando la música es buena. Sigue conquistando. Sigue cautivando”, postuló.

Fue en la década de los 80 cuando Horacio empezó a hacer música junto al fallecido ícono gardelito “Korneta” Suárez. Durante casi ocho años fueron dando vida a lo que fue la antesala del conjunto que aún hoy genera furor en el público más joven.

Cuando Hache escuchó por primera vez un tema de Gardelitos, flasheó y se dijo a sí mismo: “Yo acá tengo que hacer algo”, contó. Y en aquella época aún no era músico. “Me hice músico por esa música”, reveló. Empezó con un rol similar al de productor, organizando fechas.

Hache se alejó por razones personales, pero en 2002 se volvió a encontrar con Korneta en los mismos escenarios. Ya habían lanzado los reconocidos álbumes “Gardeleando”, “Fiesta Sudaca” y estaba por salir “Tierra de Sueños”.

Poesía y rock ‘n roll

Cantinela no está dispuesta a perder la poesía de Korneta y de Callejeros, tampoco su esencia comunitaria y social. “Respetamos la letra porque venimos de dos bandas que tienen letristas muy poderosos, gente muy poética. Korneta tenía sus poesías, sus letras con un contenido. Y los chicos de Callejeros componían entre todos. Eso hay que valorarlo y respetarlo, seguir la línea de composición con una temática de lo actual, lo que está pasando”, enfatizó.

“El feedback que se me hace entre el público y el escenario, los músicos. Es más rockanrollera porque estamos en formación de trío. Somos tres, nada más bajo, batería y guitarra. El repertorio va entre Callejeros, Gardelitos, temas cruzados, mezcladitos, algún tema de Nuestra Raza y temas propios que estamos grabando”, comentó el baterista. “Es como un show de cuatro bandas, más o menos”, confesó Hache entre risas.

Los tres músicos viven de sus trabajos aparte de los escenarios. Los Ale, luego de largas jornadas en su taller de chapa y pintura se juntan a ensayar con Elio.

Próximamente, tienen cita en Córdoba con tres o cuatro fechas. Previamente estuvieron en Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Rosario y hasta Paraguay y Uruguay. En el verano, se preparan para tocar el 16 de febrero en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, luego de una fecha fallida este diciembre.

Un poco de historia

Callejeros y Los Gardelitos nacieron en el mismo año: 1995. Los Gardelitos surgieron en Bajo Flores y se caracterizaron por la solidaridad y los recitales a beneficio en los barrios más humildes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cuando la banda iba creciendo a pasos agigantados, en 2004 murió Korneta y su hijo Eli Suarez decidió hacerse cargo del legado y se puso al frente de la banda a pocos días de un recital donde presentarían temas nuevos.

Fue en ese momento donde se sumó Horacio en batería junto a su hijo Martín Ale en guitarra y pasaron a ser padre e hijo tocando juntos. Los Gardelitos se presentaron finalmente el 25 de mayo en Cemento y la presentación oficial del nuevo álbum se realizó en trío, el 3 de julio en República Cromañon frente a 2.500 personas, y el homenaje a Koneta fue descomunal.

Continuaron hasta el Cosquín Rock de 2010. Tiempo después, se disolvieron y armaron dos bandas distintas: Hache “La Pala Mecánica” estilo hard rock y Martín Ale, su hijo, formó “Desde acá”; hasta mediados de este año que se reencontraron en Cantinela.

La banda que lideró el Pato Fontanet, Callejeros, surgió en Ciudad Celina, Buenos Aires y se disolvió en 2010. Su primer nombre fue Río Verde. Musicalmente fue conocida por varios temas pero el más trascendente fue “Una nueva noche fría”. El 30 de diciembre de 2004 fue la cúspide de popularidad, en medio del trágico siniestro de República Cromañón en Once, en el que perdieron la vida 194 fans.