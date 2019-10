Sierra Grande: esperan los medicamentos para su hija hace 9 meses

Los padres de una nena de 8 años de Sierra Grande, que padece una enfermedad poco frecuente, están desesperados porque la obra social que poseen desde hace 9 meses no les entrega la medicación que la niña necesita aplicarse semanalmente. Por otra parte, Salud Pública tampoco los asiste, por eso la nena cada vez está más grave y experimenta un retroceso en su salud que será irrecuperable.

Se trata de la familia Vázquez, y Valentina es la pequeña que padece Mucopolisacaridosis tipo 4. La enfermedad produce baja talla, puede ocasionar deformidades de la columna vertebral, pérdida de audición y visión, lesiones hepáticas, cardíacas y respiratorias.

Para sobrellevar los síntomas debe aplicarse, una vez por semana, 6 ampollas de una droga proveniente de Alemania llamada Vimizim, que sale 24 mil dólares. Pero su obra social, que es Ostracc, no cumple con las entregas, pese a que el tema está judicializado y el juzgado federal de Viedma conminó a la institución a proveer la medicina.

“Estamos desesperados, no sabemos a quién acudir. Hace 9 meses que nuestra hija no se está medicando y está con dolores, agotamiento. Va a la escuela, y tratamos de que lleve una vida lo más normal posible. Pero sin medicación no se puede” manifestó Cristian, el papá de la nena. El hombre, de 38 años, trabaja en el correo local y, junto con su esposa, tienen otra hija de 16 años.

“La pediatra de Valen hace el seguimiento, pero la medicación es absolutamente imprescindible. Después de que acudimos a la Justicia inicialmente la obra social respondió. Pero luego dejó de darnos la droga”.