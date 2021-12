Esta noche, se presentan Damián Cazeneuve y el Cuarteto de Cuerdas «Clásicas» en Neuquén

Este jueves a las 19, en Naser (San Martín 8500, Neuquén), se presentan el guitarrista clásico Damián Cazeneuve y el Cuarteto de Cuerdas “Clásicas”, con el entorno de una velada exclusiva que incluirá una oferta gastronómica gourmet. Será la primera vez que Cazeneuve y “Clásicas” se presentan en público con esta formación, que lo tiene al guitarrista como director artístico. El repertorio para este formato, abordará compositores clásicos y contemporáneos como J. Pachelbel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, C. Guastavino, A. Piazzolla. Además, se hará el estreno de una obra de Naldo Labrin, un malambo para guitarra y cuarteto de cuerdas, “Malambo Patagonia”.

Cazeneuve recorrió el mundo con su música y, a lo largo de su extensa carrera, grabó más de 10 discos y fue solista de los más importantes conciertos para guitarra y orquesta en países de Latinoamérica y Europa. En diálogo con Río Negro, el talentoso guitarrista,adelantó qué se podrá escuchar esa noche:

P: ¿Cómo encarás la presentación de este jueves junto con el cuarteto de cuerdas?

R: Llego a este concierto con mucha expectativa y alegría, no sólo por la propuesta musical en sí, sino también por la idea general de la velada, que es integrar el concierto con un excelente servicio de gastronomía, donde la gente pueda disfrutar de eso y a su vez de compartir con los demás y disfrutar del entorno natural.

P: ¿Cuál será el repertorio de la velada?

R: Será muy variado en cuanto a estilos y lenguajes musicales, desde Vivaldi hasta Piazzolla, incluimos en el final un estreno mundial de un compositor y músico neuquino, Naldo Labrín, quien compuso “Malambo de la Patagonia” para la formación de guitarra y cuarteto de cuerdas.

P: ¿Cuál será la duración del evento?

R: Estimo que la duración del concierto dependerá en gran medida del tiempo que la gente quiera disfrutar del servicio de gastronomía, preparado especialmente para la ocasión. No hay límite para ello y cuando surja espontáneamente, volveremos para escuchar la segunda parte del concierto.

P: ¿Cómo manejas la ansiedad de presentarte por primera vez con esta formación de músicos distintos?

R: He trabajado mucho y a lo largo de mi carrera con distintas formaciones en música de cámara: el cuarteto de cuerdas no ha sido la excepción. Es más, a principios de año realicé un concierto junto a este tipo de formación. Si bien es la primera vez que tocaré junto al cuarteto de cuerdas “Clásicas”, conozco a sus integrantes desde hace mucho tiempo y tocamos juntos cuando realicé conciertos junto a la Orquesta Sinfónica de Neuquén.

P: ¿Qué podés decirnos sobre tu visita a Europa recientemente?

R: Mis últimos conciertos en Europa han sido muy gratificantes, con un hermoso recibimiento por parte del público, teniendo en cuanta que hacía mucho tiempo no tocaba por la pandemia. Fue emocionante ver la sala llena y el éxito del concierto al recibir los aplausos del público.

P: ¿Cuál es la diferencia entre las escuelas de música de Europa y las de acá?

R: Con respecto a la educación musical y las escuelas, la diferencia que noto en gran medida es la disminución de la calidad y la exigencia en las escuelas de aquí. Hablo como testigo al ser profesor en las escuelas de música, donde veo con tristeza cómo las directivas y políticas apuntan a que los alumnos “la pasen bien” tocando y aprendiendo un instrumento (que eso es bueno por naturaleza), pero sólo queda en eso como si fuera el fin último, no hay una intención de mejorar el nivel de los alumnos en su etapa de formación y darle con ello herramientas para que puedan desarrollarse en una carrera artística.

P: ¿Cómo ves esta relación entre la música y la comida?

R: Creo que combinar el concierto con la gastronomía, y vale la pena aclarar que ocurrirán por separado, y en ambientes distintos, es una forma de celebrar la vida en todos sus sentidos o, mejor dicho, ¡con todos sus sentidos! Una combinación que invita a relajarse y disfrutar de la propuesta. Es otra manera de integrar también al público que asista, no sólo con los artistas, sino también entre ellos.

P: ¿Te gratifica pensar que el evento será a beneficio de una escuela Waldorf? Pregunto esto por qué es una escuela distinta al currículo oficial.

R: Me gratifica saber, y me enteré hace muy poco, que desde la organización se donará una parte de las entradas para ayudar a la escuela Waldorf. Me genera un sentimiento encontrado, primero de alegría por ser parte en la colaboración con la escuela, pero de tristeza en que eso tenga que ocurrir, y que la escuela esté pasando por momentos difíciles. Esperemos pueda solucionarlos pronto.

Las reservas pueden hacerse al 2994216148 de Naser Group.