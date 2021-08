“Esta pareja existió”: el hilo sobre amores de famosos en el pasado que la rompe en Twitter

“Esta pareja existió”. Con ese título un hilo de Twitter se hizo viral en los últimos días porque recopila los diferentes amores que tuvieron muchas famosas y famosos en el pasado.

“Tuve que chusmear un viejo romance de famosos por laburo y me acordé de parejas argentinas que no recordaba que habían salido. Dios, que bendición este trabajo que me da mechita tuitera”, escribió la periodista Leila Pérez autora de esta verdadera joyita.

El hilo recuerda, por ejemplo, que Juana Viale salió con Iván de Pineda, que Darío Lopérfido y Gisela Marziotta fueron pareja o que Soldad Fandiño y Rodrigo de la Serna también tuvieron un romance.

La publicación cuenta con más de 4 mil retuits y más de 50 mil likes, además de un sin fin de comentarios.

Abro hilo titulado "Esta pareja existió": pic.twitter.com/LgiArr8tk7 — Leila (@_leilape) August 17, 2021

pueden mandar aportes porque estoy haciendo los que me acuerdo y fueron como "¿en qué momento salieron?". pic.twitter.com/UrDIvww4mE — Leila (@_leilape) August 17, 2021

- Esteban Pérez (Matías de Floricienta) y Agustina Lecouna

- Chano y Juanita Viale

- Soledad Fandiño y Nicolás Cabré

- Luisana Lopilato y Mariano Martínez pic.twitter.com/7SezFDxFIK — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- Elizabeth Vernaci y Luciano Castro

- Cecilia Roth y Gonzalo Heredia

- Mario Guerci y Luciana Aymar

- Gastón Gaudio y Juanita Viale pic.twitter.com/i2HXu6NZm9 — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- Shakira y Antonio de la Rúa

- Nancy Dupláa y Gastón Pauls

- Chano y Celeste Cid

- Marixa Balli y Rodrigo pic.twitter.com/m3DGMFUswf — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- Agustina Cordova y Gastón Soffriti

- Pablo Mouche y Vitto Saravia

- Fernando Gago y Micaela Vázquez

- El Polaco y Silvina Luna pic.twitter.com/wI8FHBEt4k — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- María Carambula con Juan Pablo Varsky

- Pablo Rago y Anabel Cherubito

- Andrea Rincón y Ale Sergi

- Nacho Viale y Cande Tinelli pic.twitter.com/PIcr7Ex5LA — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- Cande Tinelli y Franco Masini

- Soledad Silveyra y Chacho Álvarez

- Diego Santilli y Nancy Pazos

- Florencia Bertotti y Guido Kaczka pic.twitter.com/vm4cGOGzKs — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- Stephanie Demner y Del Potro

- Nicolás Cabré y Calu Rivero

- Daniel Osvaldo y Militta Bora

- Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni pic.twitter.com/SL4rK0Ryrj — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- Isabel Macedo y Facundo Arana

- Valeria Gastaldi y Alejandro Sanz

- Martín Lousteau y Rosario Ortega

- Mike Amigorena y Mónica Antonópulos pic.twitter.com/PyeyPIOGoo — Leila (@_leilape) August 18, 2021

- Ivana Nadal y Pollo Álvarez

- Jazmín Stuart y Andy K (kjajjaa la computadoraaaa)

- Pablo Rago y Paola Krum

- Darío Lopérfido y María Gabriela Epumer pic.twitter.com/PsViThklKO — Leila (@_leilape) August 18, 2021