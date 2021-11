Estaciones de servicio reconocen atraso en los precios y piden aumentos

Autoridades de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN) aseguran que el atraso en el precio de los combustibles, que alcanza el 20%, es el principal problema que atraviesan hoy las estaciones de servicio y señalan que ya no hay más “espalda” para sostener la situación.

“El precio es lo más complejo que tenemos en este momento, llevamos congelados unos cuantos meses y nosotros tuvimos que cumplir con los aumentos salariales previstos. Eso en relación con los costos de vista está perfecto, porque si no se cumple con eso es imposible que los empleados puedan hacer frente a sus gastos con todos los aumentos que hubo, pero ya no hay más espalda”, expresó el presidente de la CECNERN, Carlos Pinto en diálogo con Energía On.

El congelamiento de precios en las estaciones de servicio comenzó en mayo y sumado a las bajas ventas que hubo durante el año el escenario en el sector es preocupante. Remarcan que para costear la situación varios estacioneros sacaron créditos y recibieron ayuda estatal y ahora tienen pagar esas deudas con precios de venta congelados.

“Mientras nosotros tenemos que cumplir con esos compromisos salariales, tuvimos incrementos de tarifas, licencias comerciales, impuestos, todos los gatos que implican incluso la provisión de insumos, todo aumentó conforme con la inflación y nosotros seguimos con este congelamiento de precios”, indicó pinto.

Políticamente no es saludable que haya un aumento drástico, lo más razonable es que se hagan aumentos parciales hasta llegar a un precio razonable". Carlos Pinto, presidente de la CECNERN.

Según precisaron desde la cámara, el nivel de atraso en los precios de surtidor depende de quién elabore el cálculo, sin embargo, afirmaron que va de entre un 12 a un 20%. En este sentido, desde la cámara confirmaron que desde el gobierno nacional les confiaron que habrá nuevos aumentos, pero después de las elecciones del 14 de noviembre.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que YPF es la empresa que regula el mercado de los combustibles, los estacioneros anticipan que, una vez que se autoricen los nuevos aumentos, se realizarán subas escalonadas, similar a lo que se vio entre agosto de 2020 y mayo de este año.

“Desde el gobierno nacional nos dicen que hasta después de las elecciones no hay posibilidad de aumentos, eso lo tenemos claro. Por esto estimamos que habrá aumentos después del 14, pero sin especificar cuánto más después”, agregó Pinto.

Atraso en las ventas

Recientemente la secretaría de Energía de Nación reveló que las ventas de combustibles en septiembre superaron por un 1,5% a las de 2019, es decir que, después de varios meses, se volvió a los volúmenes expendidos en la prepandemia. Sin embargo, este dato además de tener en cuenta las ventas de las estaciones de servicio, también suma el mercado mayorista por lo que no refleja la situación real de todos los estacioneros.

En la región la fotografía que se ve es dispar y depende de la zona en la que esté ubicada la estación. Desde la CECNERN detallaron que el corredor petrolero y turístico son los que mejor nivel de ventas registraron los últimos meses, pero hay varias estaciones ubicadas en zonas de circulación interna de las ciudades que aún registran atraso en las ventas.

“En las estaciones que están beneficiadas por el aumento en la actividad petrolera se ha notado un incremento en las ventas, por otro lado, en los corredores turísticos también hubo un repunte en las ventas de esas estaciones. Pero hay estaciones que se manejan con una actividad local, zona céntrica, que siguen afectadas”, concluyó Pinto.