Estafas en alquileres para las vacaciones: recomendaciones para no caer en la trampa

La temporada de verano, tiene un nivel de reservas muy alto en cada destino de la Patagonia. Para enero, en las ciudades turísticas más importantes de Río Negro y Neuquén, es difícil conseguir un alquiler temporal disponible. Los visitantes navegan desesperados por las páginas de internet, y ahí están los estafadores, como cada verano, esperando ansiosos que alguien caiga en la trampa.

“Buen día necesito si alguien tiene info de este señor o alguien le alquilo ya que no atienden las llamadas su última conexión es el 25 de diciembre. Comencé dudar cuando el 10 de diciembre me pedía el otro deposito que faltaba para congelar el precio, al cual no accedí”, dice desesperado un turista en la web.

De inmediato, muchos le responden que fue estafado y, unas conversaciones más abajo, aparece un mensaje del hombre de la foto: “Están ofreciendo y estafando gente con nuestro complejo. Usa mi foto de perfil e inclusive utiliza mi nombre para que llamen a turismo Las Grutas. Por favor difundir y escracharlo”, dice y da los datos de la cuenta bancaria y teléfono del estafador.

Desde la subsecretaría de Seguridad de Neuquén explicaron que el modo de proceder con esta forma de robo, implica que para confirmar la reserva del lugar solicitan que se realice una transferencia a una cuenta bancaria. Luego, ya en viaje hacia el alojamiento, el estafador corta y evita todo tipo de comunicación (elimina perfiles en las distintas redes sociales, y bloqueo en WhatsApp). Finalmente, al llegar a la dirección del inmueble, la persona estafada se entera que allí no funciona tal alojamiento turístico.

San Martín de los Andes es una de las plazas más complejas por el alquiler. (Foto: Patricio Rodríguez)

Desde Protección al Consumidor, indicaron que tanto a la oficina central como a las 13 dependencias que hay distribuidas en toda la provincia, reciben una cantidad considerable de consultas en torno a estas estafas. Cabe aclarar que el organismo, ante las situaciones donde se presume que existe un delito de estafa, deriva a las personas al área de Delitos Económicos de la Policía o a Fiscalía donde activan el procedimiento de investigación correspondiente.

En páginas de alquileres de Río Negro y Neuquén los menmsajes de los estafados se multiplican. Por eso, los organismos oficiales dieron a conocer algunos puntos que hay que tener en cuenta al momento de gestionar un alquiler temporario.

En Neuquén recomendaron

– En primer lugar, se debe verificar la identidad del titular o responsable del inmueble a alquilar: solicitar los datos de contacto, teléfono, e-mail, y la constancia de la actividad que realiza (constancia de inscripción AFIP – licencia comercial).

– Es recomendable pedir información del inmueble y corroborar si existe: se puede realizar a través de la aplicación Google Maps.

– Si el lugar a alquilar cuenta con página web, verificar que sea oficial (deberá contar con el dominio HTTPS://). Otra de las formas de corroborar la disponibilidad del inmueble, es realizando una interconsulta con los municipios sobre la existencia y los titulares.

– Preferentemente, se recomienda alquilar a través de inmobiliarias o de profesionales de bienes raíces. También, optar por utilizar plataformas digitales que ofrezcan de manera específica, los alquileres, previo chequeo de todos los datos del inmueble. En este punto es importante destacar que el ministerio de Turismo de la provincia, cuenta con información de los prestadores de alojamiento habilitados para la consulta de los turistas.

– Otro de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta es evitar el alquiler temporario que se ofrece mediante redes sociales, excepto que previamente se corrobore la existencia de tal inmueble.

– Como última recomendación, evitar brindar información bancaria y realizar transferencias hasta no contar con el chequeo suficiente para realizar la gestión de alquilar. Y, en caso de haber realizado una transferencia, guardar todo tipo de documentación.

Desde Defensa del Consumidor de Río Negro también alertaron que la temporada de verano genera una alta demanda de búsqueda por internet de alquileres temporarios que aumenta la posibilidad de caer en la trampa de personas estafadoras generando movimientos de dinero a cuentas que son falsas y por locaciones inexistentes. Por eso dan algunos consejos como:

Las Grutas

– Buscar publicaciones con referencia de ser “Dueños directos”. Si ves anuncios en redes sociales sobre alquileres temporarios de dueños directos con fotos y precios bajos, siempre dudá y tomate un tiempo para chequear antes de consultar por privado y hacer adelantos de dinero.

-Controlá la ubicación del alojamiento ofertado, con Google Street View poder ver las imágenes si son idénticas a lo ofertado.

-Al ser dueño directo, pedí documentación que avale su titularidad de la propiedad y que te detalle cómo sería el proceso de contratación. Pedí información en el municipio local, consultá en la web de AFIP si es un CUIT válido. Buscá referencias del supuesto dueño y googleá sus teléfonos y mails, para ver si no figuran como fraudulentos.

-Lee siempre los comentarios en las redes. Buscá en internet con palabras claves situaciones similares. Si te pasan datos bancarios, controla con el CUIT si corresponde a alguien inscripto en actividad. Buscá la inmobiliaria en internet y mirá las referencias. Entrá a la web del municipio de la localidad, y buscá información.

-Generalmente el área de turismo tiene datos publicados. En caso de que no tenga, llamá por telefóno y pedí te den información sobre dicha empresa.

Por consultas o para recibir asesoramiento

En Neuquén comunicarse a las líneas de Protección al Consumidor, 0800-222-2667, o vía WhatsApp 2995958167; o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

En Río Negro, en la página de Defensa del Consumidor, están los datos de cada oficina, de acuerdo a la ciudad en la que quiera hacer la consulta.