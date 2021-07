Roca

Por haber trabajado con micropartículas y microorganismos de la fruticultura y de los alimentos, muchos años en diferentes organismos de investigación y desarrollo y en empresas privadas, desde abril del 2020 envié cartas a este prestigioso diario, que tuvo la gentileza de publicarlas. Lo hice con la preocupación de que se corroboraran mis comentarios con el objetivo de fundamentar “qué armas” teníamos para enfrentarnos a la pandemia.



Yo no inventé nada, solo conté descubrimientos de otros investigadores . Además sé que otros tienen aún más conocimientos que los que conté. Lamentablemente los que leyeron, probablemente por ser incómodo y comprometedor entender y actuar en consecuencia, no creyeron o no contaron lo leído. En ellas traté de describir características del coronavirus, que recién este año la OMS y otros comentaron: “Los virus son nanopartículas sin vida y se trasmiten por el aire“, “pueden transportarse adheridos al cabello y a la ropa”, “usar barbijos eficientes” , etc. Sugerí que hisoparan la ropa y el cabello de algunas personas que salieran de salas con pacientes contagiados, o que hayan estado un rato dentro de hospitales o clínicas, o en reuniones clandestinas y analizado esos hisopos para corroborar la probable “portación externa de virus”. Con haber evitado “una muerte”, aprovechando los resultados de tantas investigaciones hubiera valido la pena.



Si están de acuerdo, estamos a tiempo de evitar tantos contagios, de evitar que llegue la variante “Delta” más difusible y de evitar mutaciones severas hacia nuevas especies a quienes las vacunas actuales no controlen. Muchas gracias.



Luis Enrique Anzorena

