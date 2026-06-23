Dónde está Jésica Cirio: la versión que la ubica en Ibiza en medio de la polémica

En medio de la polémica por la difusión de imágenes en las que aparece exhibiendo fajos de dólares, en Puro Show revelaron cuál sería el actual paradero de la modelo.

La situación de Jésica Cirio continúa generando repercusiones. Mientras sigue la controversia por los videos filtrados en los que se la ve mostrando fajos de dólares en un vestidor, en las últimas horas surgió una nueva incógnita: dónde se encuentra actualmente la conductora.

El tema fue abordado en Puro Show (El Trece), donde los panelistas debatieron sobre el posible destino de la modelo en medio de la exposición mediática y las investigaciones judiciales que la involucran.

La versión que ubica a Jésica Cirio en Ibiza

Durante el programa, el conductor Pampito consultó si existía información concreta sobre el paradero de la modelo.

Fue entonces cuando Pochi lanzó una versión que rápidamente generó repercusión.

«Me dijeron, no lo tengo confirmado, en Ibiza», señaló la panelista, sugiriendo que Cirio podría encontrarse en la exclusiva isla española.

La posibilidad no resultó descabellada para los integrantes del ciclo, ya que se trata de uno de los destinos que la conductora suele elegir con frecuencia durante sus viajes al exterior.

Un destino que frecuenta desde hace años

Tras escuchar la información, Pampito recordó que Ibiza es uno de los lugares predilectos de la modelo y aseguró que no sería la primera vez que mantiene en reserva su ubicación.

«Es temporada de Ibiza y sabemos que es un lugar que frecuenta muchísimo. Ya sucedió que en sus redes sociales se ubicaba en Argentina y me habían mandado fotos desde España», comentó el conductor.

La observación alimentó aún más las especulaciones sobre una posible estadía de Cirio en Europa.

La situación judicial y las dudas sobre su viaje

Uno de los puntos que más llamó la atención durante el debate fue la referencia a las obligaciones procesales que debería cumplir la conductora en el marco de la causa judicial que enfrenta.

Según se explicó en el programa, los investigadores tendrían registro de que en oportunidades anteriores Cirio habría informado cada una de sus salidas del país.

«Me señalaron los investigadores que cada vez que ella salió de Argentina, cuando estaba afrontando esta causa penal, avisaba. Ahora no ha avisado. Tiene que avisar», remarcaron en el ciclo televisivo.

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre si efectivamente la modelo abandonó el país ni sobre su ubicación actual.

El antecedente que recordó Pochi

Durante la conversación, Pochi también relató una situación que habría ocurrido semanas atrás y que alimenta las versiones sobre los frecuentes viajes de Cirio a España.

«Hace un mes ella estaba en Madrid y en sus redes se mostraba haciendo gimnasia en Nordelta. Después me dijeron: ‘Mirá, me la acabo de cruzar en un local’. Incluso me comentaron que en una sola marca se gastó 4 mil euros», aseguró.

Mientras tanto, la modelo mantiene un bajo perfil público y evita hacer declaraciones sobre los videos que desataron el escándalo, una situación que sigue generando preguntas sobre su presente personal y judicial.

Con información de PrimiciasYa