Cayó un sospechoso por narcomenudeo en Bariloche: secuestraron cocaína, marihuana y municiones

Personal especializado intervino en una vivienda donde se incautaron sustancias, dinero y distintos elementos de interés para la causa.

Una investigación desarrollada durante cuatro meses por personal especializado de la Policía de Río Negro culminó con la detención de un hombre en Bariloche, acusado de infringir la Ley de Estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron drogas, dinero en efectivo, balanzas de precisión, municiones y otros elementos vinculados a la causa.

El operativo fue realizado en una vivienda del barrio Vuriloche I y tuvo su origen en una denuncia anónima efectuada a la línea gratuita 0800-333-4124. A partir de ese aporte, los investigadores comenzaron una serie de tareas que permitieron reunir pruebas sobre una presunta actividad de comercialización de drogas al menudeo.

Cuatro meses de investigación

Según se informó, la pesquisa incluyó recolección de información, seguimientos y distintas diligencias destinadas a corroborar los datos aportados por la denuncia. Con el avance de la investigación, el personal policial logró reconstruir movimientos y conductas que resultaban compatibles con la venta de sustancias ilícitas.

Los elementos reunidos durante esos meses fueron incorporados a la causa y permitieron solicitar la correspondiente orden judicial para intervenir el inmueble señalado.

El resultado del procedimiento

Con autorización de la Justicia Federal, efectivos de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales, junto con personal del grupo especial COER, realizaron el allanamiento en la vivienda investigada.

La intervención se extendió durante varias horas y concluyó con la detención de un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron varios envoltorios y cigarrillos armados con marihuana, además de dosis de cocaína que, de acuerdo con la investigación, se encontraban fraccionadas para su comercialización.

También fueron halladas tres balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos y diversos elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento de sustancias.

Municiones y un chaleco policial

Además de los elementos relacionados con la presunta venta de drogas, durante el procedimiento se encontraron municiones y un chaleco antibalas perteneciente a la Policía de Río Negro.

Ambos elementos quedaron incorporados a la investigación para determinar su procedencia y establecer si guardan relación con los hechos que motivaron la causa.

Desde la fuerza señalaron que el procedimiento fue el resultado de un trabajo sostenido y coordinado entre las áreas especializadas de investigación y la Justicia Federal, en una causa que se inició a partir de la información aportada de manera anónima por un vecino.