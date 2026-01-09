5 estiramientos para un día lleno de energía: desestresá el cuerpo con esta rutina

El estiramiento es una actividad vital para tu día a día.

Estirarse después de dormir es natural y ayuda relejar los músculos y las articulaciones antes de arrancar el día, pero muchas personas olvidan este beneficio saludable que mantiene la buena forma física con el pasar de los años. Estos son 5 ejercicios, que recomiendan los expertos, para mejorar la flexibilidad, movilidad y circulación sanguínea.

Cuidados que hay que tener a la hora de estirar: prevení dolores y lesiones

Sí tu rutina laboral no deja mucho tiempo libre, no te preocupes. Este hábito solo requiere de algunos minutos cada mañana y con su aplicación tendrás más energía para hacer tus actividades.

Antes de iniciar con los estiramientos, tenés que recordar que hacerlos de una mala manera puede resultar en dolores y lesiones.

Los estiramientos se deben hacer en una superficie plana y firme.

Por eso se debe hacer lentamente y con suavidad, respirar profundamente y de manera constante, prestar atención a la técnica y consultar a un profesional si tenés lesiones o tratamientos médicos previos.

También, es importante decir que para realizarlos se necesita de una superficie plana y firme y de ser posible un espacio privado y tranquilo.

5 estiramientos que mejorarán tu día a día

Ahora sí, estos 5 estiramientos te pueden ayudar a mejorar tu día:

Estiramiento de cuello: Parate o sentate derecho y relajado. Mantené la cabeza en posición neutral mirando hacia el frente. Incliná la cabeza lentamente llevando la oreja hacia el hombro. Mantené la posición entre 10 y 15 segundos respirando lento. Incliná la cabeza hacia delante llevando la pera hacia el pecho. Mantené la posición entre 10 y 15 segundos respirando profundamente. Repetí el estiramiento dos o tres veces hacia un lado y hacia otro.

Estiramiento de hombro: Sentate en una silla con los pies apoyados en el piso y la espalda recta. Levantá los brazos por encima de la cabeza y juntá las manos. Bajá los brazos por detrás de la cabeza manteniendo los codos rectos. Mantené la posición entre 10 y 15 segundos respirando profundamente. Volvé a la posición inicial. Repetí el estiramiento tres a cinco veces.

Estiramiento de cuádriceps: Parate frente a una pared en posición estable. Sujetá tu tobillo derecho con la mano izquierda. Llevá la rodilla hacia el glúteo. Mantené la posición durante 10 y 15 segundos. Volve a la posición inicial. Realizá el ejercicio con la otra pierna. Repetí el estiramiento entre tres y cinco veces.

Estiramiento de isquiotibiales: Sentate en el piso con las piernas extendidas hacia delante. Inclinate hacia delante intentando tocar con las manos los dedos de los pies. Si no llegás hasta allí, estirá hasta donde más puedas de manera suave y sin forzar. Mantené la posición durante 10 y 15 segundos respirando profundamente. Volvé a la posición inicial. Repetí el ejercicio entre dos a cuatro veces