Ácido hialurónico: alertan sobre los riesgos de este relleno que es tendencia entre los más jóvenes

En los últimos años, el ácido hialurónico ha ganado popularidad entre jóvenes que buscan una piel tersa, labios más voluminosos o una nariz más definida. Este relleno dérmico, que se inyecta en áreas específicas del rostro, es promovido en redes sociales por quienes buscan cumplir con ciertos estándares de belleza.

El atractivo del ácido hialurónico radica en que se considera una sustancia segura que el cuerpo puede reabsorber en un período de 6 a 12 meses. Además, en caso de resultados no deseados, existe la posibilidad de usar hialuronidasa para disolver el relleno, revirtiendo sus efectos. Sin embargo, es crucial realizar estos procedimientos con profesionales capacitados.

Aunque se presenta como un tratamiento seguro, el uso de ácido hialurónico no está exento de riesgos. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que la sustancia no se reabsorba completamente, como se espera. En algunos casos, puede acumularse en el tejido en forma de vacuolas, lo que podría causar inflamación crónica, retención de líquidos y deformaciones faciales.

Recientemente, en Francia se implementaron regulaciones para limitar la venta libre de ácido hialurónico en farmacias, exigiendo prescripción médica. Esta medida busca evitar que personas sin la capacitación adecuada se realicen tratamientos estéticos por sí mismas, lo cual puede aumentar el riesgo de complicaciones.

Algunas personas que han experimentado con este tipo de procedimientos han compartido sus experiencias en redes sociales, revelando que, aunque inicialmente satisfechas, con el tiempo sintieron la necesidad de detener los tratamientos. Estos relatos subrayan la importancia de encontrar un equilibrio y de realizar estos procedimientos de manera responsable y consciente.

Un testimonio particular destaca el caso de una joven que, después de varias inyecciones, decidió retirar el ácido hialurónico de su rostro. Durante el proceso, descubrió que la sustancia se había encapsulado en ciertas áreas, lo que requirió tiempo y cuidado para restaurar su apariencia natural.

La consulta profesional es clave:

La elección de un profesional capacitado es fundamental para minimizar los riesgos asociados con el uso de ácido hialurónico. No solo es importante garantizar que el procedimiento sea seguro, sino también que se logren resultados estéticamente agradables y naturales. Cada persona tiene sus propias razones para optar por estos tratamientos, y es esencial que se realicen con el conocimiento y la supervisión adecuados.

Si bien este relleno sigue siendo una opción popular para quienes buscan mejorar su apariencia. No obstante, es vital estar bien informados sobre los riesgos y las precauciones necesarias para evitar complicaciones. La clave está en realizar estos procedimientos de la mano de profesionales experimentados y en entender que la verdadera belleza radica en la autenticidad y el cuidado personal.

