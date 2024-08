Acupuntura: qué es, para qué sirve y cuánto tarda en hacer efecto

La acupuntura, una técnica milenaria de la medicina tradicional china, es reconocida a nivel mundial por su efectividad en el tratamiento de diversas afecciones. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera útil para abordar alrededor de 50 enfermedades y trastornos. En muchos países, incluso se ha integrado en los seguros de salud.

Esta práctica consiste en la inserción de finas agujas en puntos específicos del cuerpo, con el objetivo principal de aliviar el dolor, aunque su uso se ha extendido también para mejorar el bienestar general y manejar el estrés de la vida moderna, según explica la Clínica Mayo.

En la medicina tradicional china, se cree que la energía vital, conocida como qi, fluye a través de canales energéticos llamados meridianos. Estos meridianos están conectados a órganos o funciones vitales, y la acupuntura busca equilibrar este flujo de energía insertando agujas en puntos específicos de los meridianos. De este modo, se restablece el equilibrio energético en el cuerpo.

El principio sobre el que se basa la acupuntura es el de la activación del poder de sanación que tiene cada cuerpo. El tratamiento apunta a que al paciente recupere su equilibrio natural y que eso le permita sanar.

Por lo general se utilizan unas 15 agujas, pero la cantidad depende del caso y del tipo de paciente. De hecho el acupunturista debe tomarse su tiempo para evaluar el paciente y saber qué cuadro presenta.

Foto gentileza.

En muchos casos la acupuntura no será suficiente. Además, hay que tener en cuenta que el efecto no es el mismo para todos. A veces es necesario recurrir a varias sesiones para comenzar a sentir los efectos. Lo que no se recomienda en absoluto es recurrir a la acupuntura cuando el cuadro no está claro. También se desaconseja su aplicación cuando existen falencias de coagulación o enfermedades psíquicas importantes.

En Occidente, muchos profesionales de la acupuntura consideran que estos puntos son lugares donde se pueden estimular nervios, músculos y tejidos conectivos. Algunos expertos creen que esta estimulación contribuye a la liberación de los analgésicos naturales del cuerpo, lo que ayuda a aliviar el dolor.

Según el Manual MSD, la acupuntura es ampliamente utilizada para tratar una variedad de problemas de salud, incluyendo el alivio del dolor postoperatorio y dental, las náuseas y vómitos durante el embarazo o después de una cirugía o tratamiento de quimioterapia, dolores de cabeza y cuello, lumbalgia, fatiga y dolores articulares, entre otros.

Acupuntura: cuándo empiezan a verse los efectos de esta técnica

Una sesión de acupuntura puede durar entre 30 minutos y una hora. Normalmente, un plan de tratamiento para una afección específica consiste en uno o dos tratamientos semanales. La cantidad total de sesiones depende de la gravedad y naturaleza de la afección, y suele oscilar entre seis y ocho.

En muchos casos, los pacientes experimentan una reducción del dolor de hasta un 50% después de la primera sesión. Para problemas agudos, como un esguince o un dolor de cabeza, los efectos de la acupuntura pueden ser casi inmediatos, proporcionando alivio significativo y mejorando la movilidad.

Sin embargo, para condiciones crónicas, que se han mantenido durante largos periodos de tiempo, es posible que se necesiten más sesiones para alcanzar un efecto duradero. Ante cualquier duda, es importante consultar con un profesional.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales